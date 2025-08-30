Cazzago Brabbia saluta agosto con una domenica di mostre, visite e teatro per famiglie al Lake Museum

Sfidando il meteo, Cazzago Brabbia si prepara a chiudere in bellezza un mese di agosto ricco di appuntamenti e visitatori, con una giornata speciale al Lake Museum domenica 31 agosto 2025. Sarà l’ultimo evento del ciclo “Incontri al Lake Museum”, promosso dal Gruppo Cultura e dalla Biblioteca di Cazzago Brabbia in collaborazione con il Teatro dei Burattini di Varese di Betty e Chicco Colombo.

Mostre, visite guidate e racconti tra lago e memoria

La giornata si apre alle ore 10 con l’apertura delle mostre presso la ghiacciaia: «Fantacquario» e «Ascoltare i pesci», due installazioni dedicate al mondo acquatico, che coniugano immaginazione e sensibilità ambientale.

Alle ore 16 è previsto il ritrovo alla ghiacciaia per la visita guidata ai «Murales di Cazzago» insieme a Chicco Colombo, autore delle opere che raccontano storie di lago, comunità e paesaggio attraverso forme e colori.

Alle 17.30 spazio al racconto teatrale con Betty Colombo, che proporrà lo spettacolo «Storie di lago e dintorni», un viaggio tra leggende, memorie e suggestioni lacustri.

Un percorso nel museo diffuso del lago

Durante l’intera giornata sarà possibile visitare anche due spazi significativi del museo diffuso: il Rierun e il Lavatoio, luoghi che conservano la memoria della vita quotidiana e del lavoro nei paesi affacciati sul lago.

«Ci pareva bello chiudere con un’altra domenica questo agosto che ha visto davvero tante persone venire a visitare Cazzago e il nostro museo diffuso» – commentano dal Gruppo Cultura – «Anche se il tempo sarà incerto, vogliamo invitarvi a condividere con noi questo momento di festa e cultura».

In caso di maltempo persistente, gli eventi saranno annullati. Per informazioni si può contattare il numero 393 3315016.