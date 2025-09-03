A Comerio due giorni dedicati alla tecnologia vintage: torna Varese Retrocomputing

Il 13 e 14 settembre all’Opera Hub esposizione, conferenze e rarità informatiche per appassionati e curiosi

Un weekend per fare un salto nel passato digitale. Sabato 13 e domenica 14 settembre 2025 a Comerio torna Varese Retrocomputing, la manifestazione che riunisce collezionisti, esperti e appassionati di informatica e videogiochi d’epoca.

La location è l’Opera Hub di via Borghi 27, che accoglierà oltre venti espositori provenienti da tutta Italia. In mostra retrocomputer, calcolatrici storiche, console e videogiochi che hanno fatto la storia, con autentiche rarità da museo.

Conferenze e incontri con gli esperti

Accanto all’esposizione, la due giorni sarà arricchita da un fitto programma di conferenze e talk che vedranno protagonisti divulgatori ed esperti del settore.

Sabato 13 settembre si parlerà della nascita delle console domestiche con lo scrittore Andrea Contato (ore 14), dell’evoluzione dei videogiochi d’avventura con Emanuele Solferino (ore 15), dei rapporti tra microcontrollori e microcomputer con Solferino e Brian Bassanetti (ore 16) e delle avventure interattive della Melbourne House con Giovanni Caristi (ore 17).

Domenica 14 settembre sarà la volta di Bruno Grampa, presidente di Varese Retrocomputing, che traccerà un bilancio dell’attività associativa e le prospettive future, incluso il progetto di un museo dell’informatica in provincia (ore 14). Seguiranno gli interventi di Roberto Della Torre su cinema e videogiochi (ore 15), Carlo Santagostino e Fabio Massa con la storia della CD Express, azienda italiana di videogiochi arcade (ore 16), Dario Kubler sull’informatica della missione Apollo (ore 17) e infine Karl Voltolini con un focus su Visicalc, il primo foglio elettronico personale (ore 18).

Ingresso libero e servizi per i visitatori

Durante l’evento sarà aperto il bar di Opera Hub, mentre Opera Bistrò ospiterà le cene (con prenotazione obbligatoria). Ampio parcheggio gratuito, possibilità di pernottamento in convenzione presso l’hotel Bel Sit di Comerio e iscrizione all’associazione Varese Retrocomputing completano l’offerta.

L’ingresso è libero sia all’esposizione che alle conferenze.

Per informazioni e aggiornamenti: www.vareseretrocomputing.it – segreteria@vareseretrocomputing.it