Carnago accoglie Andrea Devicenzi: serata tra sport estremo e solidarietà

Una serata tra emozione e ispirazione quella in programma a Carnago, venerdì 19 settembre alle ore 21, presso il Teatro Agorà (Piazza San Giovanni Bosco). Protagonista sarà Andrea Devicenzi, atleta paralimpico che porterà sul palco il racconto delle sue straordinarie imprese sportive e umane.

Dai record in pista alla Cambogia

L’incontro, a ingresso libero, è promosso dalla Società Ciclistica Carnaghese e si intitola “Dai record in pista alla Cambogia”. Un titolo che racchiude le due grandi avventure che hanno segnato il 2025 di Devicenzi: la prima, definita da lui stesso “la mia impresa sportiva più dura, più folle, più vera”, consiste in 602,5 chilometri percorsi in 24 ore. Un risultato straordinario, compiuto con una sola gamba, che gli è valso ben 10 record mondiali.

La seconda parte del racconto sarà dedicata al viaggio in Cambogia, affrontato in bicicletta insieme a un gruppo di studenti dell’Istituto Tecnico Internazionale Economico “Enrico Tosi” di Busto Arsizio. Un’esperienza che unisce sport, educazione e solidarietà.

Un’occasione per riflettere e lasciarsi ispirare

L’evento rappresenta un’opportunità per conoscere da vicino la storia di un uomo che ha saputo trasformare la disabilità in forza, e la fatica in progetto di vita. Una serata intensa, pensata per tutti: appassionati di sport, giovani, famiglie e chiunque voglia lasciarsi ispirare da un esempio di resilienza e determinazione.

INFO

Organizzatori:

Società Ciclistica Carnaghese

Data e orario:

Venerdì 19 settembre 2025, ore 21

Luogo:

Teatro Agorà, Piazza San Giovanni Bosco – Carnago (VA)

Contatti:

Email: sccarnaghese@gmail.com