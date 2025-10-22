A Morazzone una serata di meditazione con campane tibetane per Valbossa IN Rosa

Un abbraccio sonoro per la prevenzione. Con questo spirito, il Comune di Morazzone ospita martedì 29 ottobre 2025 l’evento “Risonanze del Cuore”, un incontro di meditazione sonora che rientra nelle iniziative legate a Valbossa IN Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno.

L’appuntamento è alle 20.30 presso la Sala Mazzuchelli, in via XXVI Agosto. La serata, a offerta libera (contributo suggerito di 5 euro), propone un’esperienza meditativa condotta con campane tibetane e di cristallo, strumenti noti per le loro proprietà armonizzanti e rilassanti.

A guidare l’incontro saranno due esperti del benessere interiore: Ferdinando Paone, insegnante di meditazione e operatore di sound healing, accompagnerà i partecipanti in un viaggio sonoro profondo e rigenerante. Elena Bertolin, facilitatrice mindfulness e coach relazionale, integrerà l’esperienza con strumenti di consapevolezza e ascolto emotivo.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’associazione IN Valbossa A.P.S., promotrice dell’evento “Valbossa IN Rosa”, attiva sul territorio nella promozione della prevenzione e nella lotta al tumore al seno. La serata rientra nelle attività che intendono coinvolgere la comunità attraverso linguaggi nuovi, come il suono e la meditazione, per diffondere consapevolezza e benessere.