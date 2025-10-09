Edoardo Leo a Varese per presentare il film “Per te”

Alla serata sarà presente anche il regista Alessandro Aronadio, che incontreranno il pubblico per raccontare la genesi e i significati profondi del film

Sarà un evento speciale quello in programma il 18 ottobre alle ore 18.00 al Miv – Multisala Impero di Varese, con la proiezione del film “Per te”, tratto da una storia vera che ha commosso l’Italia.

Alla serata saranno presenti in sala l’attore Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio, che incontreranno il pubblico per raccontare la genesi e i significati profondi del film.

“Per te” ripercorre la storia di Mattia, un ragazzo che a soli 11 anni è stato nominato Alfiere della Repubblica per l’amore e la dedizione con cui ha assistito il padre malato di Alzheimer. Un racconto intenso e toccante, che mette al centro il legame tra padre e figlio e la forza della cura quotidiana contro la fragilità e la malattia.