Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Diego Abatantuono al Miv di Varese

Al cinema è in programma un’anteprima nazionale del film “La vita va così”, alla presenza del regista Riccardo Milani e di tre protagonisti d’eccezione

Generico 13 Oct 2025
21 Ottobre 2025

Una serata speciale per il cinema e per il pubblico varesino. Martedì 21 ottobre alle ore 21.30, nella Sala Giove del Multisala Impero Varese, è in programma un’anteprima nazionale del film “La vita va così”, alla presenza del regista Riccardo Milani e di tre protagonisti d’eccezione: Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Diego Abatantuono. Un’occasione unica per incontrare alcuni tra i volti più amati del cinema e della televisione italiana e assistere in anteprima alla nuova commedia diretta da Milani. Sabato 18 ottobre invece, l’appuntamento è con Edoardo Leo che presenta il film “Per te”.

Una storia tra sviluppo e identità

Ambientato in Sardegna, “La vita va così” racconta di una comunità costiera alle prese con una scelta cruciale: accogliere il turismo di massa e il benessere economico che ne deriva oppure difendere il proprio territorio e i valori tradizionali. Con il tono ironico e malinconico che contraddistingue il regista di Come un gatto in tangenziale e Benvenuto Presidente!, Milani firma un film che mescola comicità e riflessione sociale, intrecciando i destini di personaggi diversi ma uniti dallo stesso dubbio: cosa siamo disposti a sacrificare in nome del progresso?

Un cast corale e brillante

Accanto ai protagonisti presenti a Varese – Raffaele, Baglio e Abatantuono – il film vanta un cast corale che comprende anche Geppi Cucciari, Pietro Ragusa e Niccolò Senni, per una commedia corale che unisce sguardo ironico, paesaggi mozzafiato e temi di grande attualità.
L’anteprima varesina rappresenta una delle prime occasioni per il pubblico di scoprire il film, che arriverà poi nelle sale italiane nei prossimi giorni.

15 Ottobre 2025
