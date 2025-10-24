Viggiù, un laboratorio di antropologia al cimitero vecchio per scoprire la scienza delle ossa

Un’occasione rara per mettersi nei panni di un antropologo e scoprire i segreti delle ossa umane: sabato 2 novembre dalle 14:00 alle 16:00, il Cimitero Vecchio di Viggiù, in Viale Varese 1, ospita un laboratorio di antropologia fisica rivolto al pubblico adulto.

Un’esperienza da veri antropologi

Durante l’attività, i partecipanti saranno guidati nella ricomposizione di uno scheletro umano, imparando a riconoscere le diverse ossa e a collocarle nel corretto ordine anatomico. Attraverso l’analisi, si cercherà di ricostruire l’identità biologica della persona a cui i resti appartenevano, determinando sesso, età e caratteristiche fisiche.

L’iniziativa è pensata come un momento divulgativo e coinvolgente, adatto anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’antropologia. Un modo per riflettere, attraverso la scienza, sui temi della vita, del corpo e della memoria storica.

Iscrizione obbligatoria

La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma è necessaria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo: info@bioarcheo.it

L’evento si inserisce all’interno delle iniziative promosse dal Comune di Viggiù per il mese di novembre, in collaborazione con realtà specializzate nella valorizzazione del patrimonio storico e antropologico.