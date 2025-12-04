Due incontri letterari a Luino: un romanzo inquietante e un giallo affascinante

Due appuntamenti imperdibili con gli autori Daniele Oldani e Marco Marcuzzi, in un weekend di letture, dialoghi e auguri natalizi

Mondadori di Luino invita tutti gli appassionati di lettura a due eventi speciali nel mese di dicembre, dedicati alla presentazione di due romanzi che promettono emozioni forti e storie coinvolgenti.

Domenica 7 dicembre, ore 17:

Daniele Oldani, giornalista, copywriter e conduttore radiofonico della RSI, presenterà il suo romanzo “MI HANNO DETTO CHE MORIRÒ MARTEDÌ”. Dal 2001 voce della Rete Uno della Radio Televisione Svizzera, Oldani è anche conduttore della trasmissione Albachiara, in onda la mattina presto. Durante l’incontro, dialogherà con il giornalista Roberto Rizzato, approfondendo il suo libro che racconta la storia di un ragazzo, pieno di vita e sogni, che una sera incontra lo sguardo di una donna che gli fa una rivelazione destinata a stravolgere la sua esistenza: “Martedì non uscire di casa, rischi di morire!”. Un thriller psicologico che esplora il destino e le incertezze della vita.

Domenica 14 dicembre, ore 17:

Marco Marcuzzi, pianista, compositore e scrittore di romanzi noir, presenterà “Omicidio barocco a Luino”, un intrigante giallo ambientato sulle rive del Lago Maggiore. Marcuzzi, autore di numerosi racconti noir, ci porta in un mondo di lingotti d’oro, denaro virtuale e un broker spietato, il tutto sotto l’attenta indagine del commissario Florio. La scena è una Luino magica e inquieta, che fa da spettatrice silenziosa a un intrigo criminale avvolto in un’atmosfera misteriosa.