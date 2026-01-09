Da bullo a educatore: a Induno Olona la testimonianza di Daniel Zaccaro per la “Giornata del rispetto”

Un appuntamento dedicato ai giovani e alle famiglie per approfondire i temi della non violenza e della capacità di imparare dai propri sbagli attraverso una testimonianza diretta

Il 20 gennaio si celebra la prima «Giornata del rispetto», una ricorrenza istituita ufficialmente per promuovere la cultura della non violenza e il contrasto a ogni forma di discriminazione. La data non è casuale: la legge è stata concepita in memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane che nel 2020 perse la vita per aver difeso un amico in difficoltà. A Induno Olona, l’amministrazione comunale ha scelto di onorare questa giornata ospitando una testimonianza di forte impatto emotivo e sociale, quella di Daniel Zaccaro.

Una giornata contro il bullismo

L’istituzione di questa giornata, avvenuta con la legge n. 70 del maggio 2024, punta a creare momenti di approfondimento nelle scuole e nelle comunità locali. L’obiettivo è prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, offrendo strumenti di riflessione sulla violenza psicologica e fisica. A Induno Olona, l’appuntamento è fissato per la serata del 20 gennaio, alle ore 20.45, presso la sala Bergamaschi in piazza Giovanni XXIII, in un evento curato dall’Assessorato ai Servizi alla Persona e Istruzione.

La storia di Daniel Zaccaro

Ospite d’eccezione sarà Daniel Zaccaro, la cui vicenda personale è diventata un simbolo di speranza e riscatto, raccontata anche nel libro «Ero un bullo» di Andrea Franzoso. Daniel ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza segnate da grandi difficoltà e da comportamenti violenti, un percorso che sembrava condurlo verso un destino già segnato. La sua vita è però cambiata grazie all’incontro con adulti che hanno saputo guardare oltre i suoi errori, offrendogli fiducia e motivazione.

Dagli errori alla rinascita

Oggi Daniel è un educatore e dedica la sua vita a parlare ai ragazzi, spiegando che è sempre possibile rialzarsi dopo una caduta. La sua testimonianza servirà a ribadire come il cambiamento passi dalla capacità di ammettere i propri sbagli e dal coraggio di afferrare le “mani tese” che vengono offerte. Un esempio concreto di come il rispetto, verso gli altri ma anche verso se stessi, possa modificare radicalmente il futuro di una persona.