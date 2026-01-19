Varese News

“Si fa in due”, Lorenzo Guzzetti presenta il suo romanzo a Ispra

L’autore sarà ospite dell’associazione Amici di Mario Merrino giovedì 22 gennaio

Lorenzo Guzzetti
Incontri

22 Gennaio 2026

Si svolgerà giovedì 22 gennaio alle 21:00 nella sala Serra del Comune di Ispra, Via Milite Ignoto 31, la presentazione del romanzo di Lorenzo Guzzetti, Si fa in due edito da Nerosubianco promossa dall’associazione culturale Amici di Mario Berrino.

La serata, ad ingresso libero, sarà introdotta e moderata da Giacomo Iametti, avvocato e presidente dell’associazione culturale Amici di Mario Berrino.

Organizzato da

19 Gennaio 2026
