Induno Olona
Una cena solidale per sostenere l’associazione “Amico Fragile”
Sabato 7 febbraio l’Oratorio di San Paolo ospita una serata benefica con amatriciana e tombolata. Iscrizioni aperte fino a giovedì 5 febbraio
07 Febbraio 2026
Una serata all’insegna della convivialità e dell’impegno sociale. Sabato 7 febbraio, alle ore 19:30, l’Oratorio di San Paolo a Induno Olona aprirà le sue porte per una Cena Solidale finalizzata a raccogliere fondi per una causa importante.
L’intero ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto all’associazione “Amico Fragile ODV-ETS”, realtà attiva nel supporto alle vittime e nel contrasto agli autori di violenza.
Il programma della serata
L’evento prevede un menù completo che spazia dagli antipasti misti ai primi piatti (pasta all’amatriciana o al pomodoro), per concludersi con il panettone benedetto, acqua e vino. Ad animare la serata, dopo la cena, ci sarà una tombolata con ricchi premi.
Quote di partecipazione
Per partecipare è prevista una donazione minima differenziata per fasce d’età:
€ 10,00 per gli adulti (sopra i 14 anni).
€ 5,00 per i bambini (fino a 14 anni).
Iscrizioni e scadenze
Per ragioni organizzative, è necessario segnalare la propria presenza entro giovedì 5 febbraio. Gli interessati possono iscriversi comodamente online compilando il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/HmsPaMVfgVXypmvk9.
