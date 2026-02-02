Varese News

Una cena solidale per sostenere l’associazione “Amico Fragile”

Sabato 7 febbraio l’Oratorio di San Paolo ospita una serata benefica con amatriciana e tombolata. Iscrizioni aperte fino a giovedì 5 febbraio

07 Febbraio 2026

Una serata all’insegna della convivialità e dell’impegno sociale. Sabato 7 febbraio, alle ore 19:30, l’Oratorio di San Paolo a Induno Olona aprirà le sue porte per una Cena Solidale finalizzata a raccogliere fondi per una causa importante.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto all’associazione “Amico Fragile ODV-ETS”, realtà attiva nel supporto alle vittime e nel contrasto agli autori di violenza.

Il programma della serata

L’evento prevede un menù completo che spazia dagli antipasti misti ai primi piatti (pasta all’amatriciana o al pomodoro), per concludersi con il panettone benedetto, acqua e vino. Ad animare la serata, dopo la cena, ci sarà una tombolata con ricchi premi.

Quote di partecipazione

Per partecipare è prevista una donazione minima differenziata per fasce d’età:

€ 10,00 per gli adulti (sopra i 14 anni).
€ 5,00 per i bambini (fino a 14 anni).

Iscrizioni e scadenze

Per ragioni organizzative, è necessario segnalare la propria presenza entro giovedì 5 febbraio. Gli interessati possono iscriversi comodamente online compilando il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/HmsPaMVfgVXypmvk9.

Maggiori Informazioni

