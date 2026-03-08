Giochi, risate e comunità a Busto Arsizio: appuntamento a Villa Comerio

Alla Comunità Alloggio Villa Comerio di Busto Arsizio si torna a giocare insieme. Sabato 14 marzo è in programma il secondo appuntamento di “Ludo pomeriggio in villa”, un’iniziativa pensata per aprire la struttura alla città e creare un momento di incontro attraverso il gioco.

L’evento si svolgerà dalle 14.30 alle 16 negli spazi della comunità di via Palestro 16, gestita da Codess Cooperativa Sociale. L’attività sarà animata dalla Ludoteca AltoMilanese e offrirà la possibilità di provare diversi giochi in scatola, pensati per divertirsi e trascorrere qualche ora in compagnia.

Un pomeriggio aperto alla città

L’iniziativa è aperta a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, sperimentare nuove attività ludiche e condividere un pomeriggio diverso dal solito. L’ingresso è libero e gratuito.

La partecipazione è consigliata a partire dai 10 anni circa, mentre i minori dovranno essere accompagnati da un adulto di riferimento. L’obiettivo è quello di creare uno spazio accogliente dove incontrarsi, conoscersi e vivere momenti di socialità attraverso il gioco.

Un ciclo di appuntamenti

Quello di marzo è il secondo incontro del ciclo “Villa Comerio si mette in gioco”, che propone momenti ludici aperti alla comunità. Dopo l’appuntamento del 14 marzo, il calendario prevede un ultimo incontro sabato 11 aprile, sempre a partire dalle 14.30.

Per informazioni è possibile contattare il numero 366 774 7924 (anche tramite WhatsApp).