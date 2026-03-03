Sessualità e benessere pelvico: alla Galleria Boragno un incontro senza tabù

Dopo l’atteso incontro con Carlo Ventura per il festival Filosofarti (previsto per il 5 marzo), la programmazione della Galleria Boragno di via Milano 4 prosegue con un appuntamento dedicato alla salute e alla consapevolezza femminile.

Venerdì 6 marzo, lo storico spazio nel cuore di Busto Arsizio ospiterà infatti il sesto incontro del ciclo “Donne in salute”, la serie di conferenze pensate per promuovere il benessere psicofisico delle lettrici e dei cittadini.

Oltre i pregiudizi: la salute passa dal piacere

Il tema della serata, intitolata “Sessualità e piacere: realtà e fantasia nella rivoluzione dei sextoys”, sarà affrontato con un approccio scientifico e informativo, lontano da ogni tabù. Al centro del dibattito ci sarà la scoperta del piacere consapevole come strumento di cura e la fondamentale importanza della salute del pavimento pelvico.

Durante la conferenza, realizzata in collaborazione con Alyvalcare, si parlerà di:

Benessere intimo: come conoscere meglio il proprio corpo per volersi bene.

Prevenzione: l’importanza di mantenere tonica la muscolatura pelvica.

Sextoys come supporto: l’utilizzo consapevole di questi strumenti non solo per migliorare la vita sessuale, ma anche per fini riabilitativi e di rafforzamento fisico.

Le esperte in aula

A guidare l’incontro saranno la Dott.ssa Elena Corradini e la Dott.ssa Nicole Moroni, professioniste attive presso l’istituto Humanitas Mater Domini di Castellanza. La loro presenza garantisce un taglio medico e specialistico a un argomento spesso trascurato dalla divulgazione tradizionale.

Come partecipare

L’incontro è aperto a tutti, libero e gratuito. Per ragioni organizzative è tuttavia gradita l’iscrizione inviando una mail all’indirizzo conferenzesalute@gmail.com.

Un’occasione importante per il centro cittadino di Busto che, grazie alla Galleria Boragno, continua a proporsi come luogo di confronto su temi di attualità e salute sociale.