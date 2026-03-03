Varese News

Tempo Libero

Busto Arsizio

Sessualità e benessere pelvico: alla Galleria Boragno un incontro senza tabù

Venerdì 6 marzo il sesto appuntamento di “Donne in salute”. Le dottoresse di Humanitas Mater Domini spiegano il piacere consapevole tra realtà e sextoys

Generico 02 Mar 2026
Incontri

06 Marzo 2026

Dopo l’atteso incontro con Carlo Ventura per il festival Filosofarti (previsto per il 5 marzo), la programmazione della Galleria Boragno di via Milano 4 prosegue con un appuntamento dedicato alla salute e alla consapevolezza femminile.

Venerdì 6 marzo, lo storico spazio nel cuore di Busto Arsizio ospiterà infatti il sesto incontro del ciclo “Donne in salute”, la serie di conferenze pensate per promuovere il benessere psicofisico delle lettrici e dei cittadini.

Oltre i pregiudizi: la salute passa dal piacere

Il tema della serata, intitolata “Sessualità e piacere: realtà e fantasia nella rivoluzione dei sextoys”, sarà affrontato con un approccio scientifico e informativo, lontano da ogni tabù. Al centro del dibattito ci sarà la scoperta del piacere consapevole come strumento di cura e la fondamentale importanza della salute del pavimento pelvico.

Durante la conferenza, realizzata in collaborazione con Alyvalcare, si parlerà di:

Benessere intimo: come conoscere meglio il proprio corpo per volersi bene.

Prevenzione: l’importanza di mantenere tonica la muscolatura pelvica.

Sextoys come supporto: l’utilizzo consapevole di questi strumenti non solo per migliorare la vita sessuale, ma anche per fini riabilitativi e di rafforzamento fisico.

Le esperte in aula

A guidare l’incontro saranno la Dott.ssa Elena Corradini e la Dott.ssa Nicole Moroni, professioniste attive presso l’istituto Humanitas Mater Domini di Castellanza. La loro presenza garantisce un taglio medico e specialistico a un argomento spesso trascurato dalla divulgazione tradizionale.

Come partecipare

L’incontro è aperto a tutti, libero e gratuito. Per ragioni organizzative è tuttavia gradita l’iscrizione inviando una mail all’indirizzo conferenzesalute@gmail.com.

Un’occasione importante per il centro cittadino di Busto che, grazie alla Galleria Boragno, continua a proporsi come luogo di confronto su temi di attualità e salute sociale.

3 Marzo 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.