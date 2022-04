Seconda raccolta straordinaria per l’Ucraina da Casa di Marta a Saronno

Appuntamento venerdì 8 (dalle 11 alle 15) e sabato 9 aprile (dalle 8.30 alle 12.30) in via Petrarca a Saronno

Dopo il successo della serata di martedì 5 aprile, con il Teatro Giuditta Pasta pieno per la serata “Solidarietà e musica” organizzata per raccogliere fondi per le famiglie e i bambini ucraini ospitati sul territorio (250 spettatori, segno della grande risposta e voglia di solidarietà di Saronno e dei saronnesi), la Fondazione Casa di Marta si prepara ad un’altra due giorni di raccolta di materiale e generi di prima necessità per l’Ucraina.

Appuntamento venerdì 8 (dalle 11 alle 15) e sabato 9 aprile (dalle 8.30 alle 12.30) in via Petrarca a Saronno: sul sito di Casa di Marta http://www.fondazionecasadimarta.it/ e nella locandina allegata le informazioni sui generi di prima necessità che verranno raccolti.

PER SOSTENERE LE PERSONE ACCOLTE:

Pannolini per bambini – Omogeneizzati – Latte infanzia

Pasta corta – Tonno – Sughi pronti

Latte a lunga conservazione – Brioches e biscotti

Succhi di frutta in brick – Marmellata e creme spalmabili

Prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa

PER L’INVIO IN UCRAINA:

Calze e biancheria intima da uomo – Magliette da uomo

Rasoi usa e getta e schiuma da barba – Coperte

L’invio dei beni in Ucraina avviene tramite il Consolato Ucraino di Milano, il sostegno alle persone accolte sul nostro territorio avviene in Casa di Marta in via Petrarca a Saronno.

Nelle farmacie gestite da Saronno Servizi è possibile acquistare farmaci al prezzo di costo da donare per l’emergenza in Ucraina.