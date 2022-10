A Varese la “Notte dei senzatetto”

Si terrà domenica 16 ottobre dalle 18 alle 22 sul piazzale della Stazione Nord di Varese “La notte dei senzatetto”, organizzata da

Camminiamo insieme onlus, che gestisce il centro diurno Il Viandante, con la collaborazione di progetto Arca e il patrocinio del Comune di Varese.

«Durante l’evento ci sarà un gazebo dover ritiriamo una serie di prodotti utili, e solo questi – spiega Mariarosa Sabella, anima del centro diurno Il Viandante – si tratta di ceci, fagioli, tonno, zucchero da un chilogrammo, tè liofilizzato, ceri votivi. Alle 19 arriva il camper con la cena, e poi sono invitati tutti: dai cittadini semplici alle autorità, e se riusciamo facciamo anche un po’ di musica».

La notte dei senzatetto è una iniziativa nazionale: «In alcuni posti come a Como hanno organizzato anche eventi a teatro, a Milano l’hanno organizzato in più piazze – continua Mariarosa Sabella – Noi riusciamo nel nostro piccolo solo a fare questo. Speriamo per l’anno prossimo di fare qualcosa di più visibile o importante come un convegno, ma per ora e con i nostri mezzi, ci limitiamo a questo e speriamo che ci vengano a trovare in tanti».

La manifestazione: «Vuole ricordare che gli ultimi sono sempre loro, i senza tetto, di cui non dobbiamo dimenticarci – continua Sabella – Serve anche per prendere la coscienza del fatto che ci sono queste persone anche se sono nascoste. Con questo evento, testimoniando la nostra presenza, nella notte dei senza fissa dimora. vogliamo mandare anche un messaggio alle autorità: noi facciamo il possibile, ma abbiamo bisogno di essere più considerati».