“Vittima perfetta” alla Galleria Boragno di Busto Arsizio

Sabato 26 novembre alle 17, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del romanzo giallo “Vittima perfetta” di Francesco De Palo, edito da Porto Seguro. Il commissario Vito Tarantino, protagonista del libro, è chiamato a indagare sulla scomparsa di Alfonso Loreto, un marito violento, che sparisce proprio quando il suo lungo percorso di recupero in carcere sembra essersi compiuto. Il romanzo ha partecipato anche al Premio Internazionale di Poesia e Narrativa “Percorsi letterari dal Golfo dei poeti Shelley e Byron” classificandosi al sesto posto.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza Icore, vedrà l’autore dialogare con la professoressa Flavia Ferlisi.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-42331909.