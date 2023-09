Una serata aperta al pubblico con la Lega di Malnate

I Consiglieri Lega di Malnate hanno organizzato un incontro pubblico che si terrà venerdì 22 settembre alle ore 20:45 nella sala consiliare di Malnate di via De Mohr.

«Nel corso della riunione – spiegano gli organizzatori -, i consiglieri del partito Lega forniranno una valutazione approfondita dell’Amministrazione di Malnate, ripercorrendo gli anni del mandato dell’attuale sindaco, Irene Bellifemine e della sua giunta. Sarà un’occasione unica per valutare quanto affrontato durante questo periodo, nonché per esaminare le criticità in atto».

L’evento, che vedrà la partecipazione di diversi esponenti di spicco della Lega, sarà aperto a tutti i cittadini di Malnate, indipendentemente dall’appartenenza politica. «I Consiglieri Lega – spiegano – accolgono con piacere l’interesse e la partecipazione attiva dei residenti, poiché ritengono che il coinvolgimento dei cittadini sia fondamentale per la crescita e il benessere della comunità. Invitiamo alla serata per condividere idee, opinioni e visioni per il futuro di Malnate. Il vostro contributo è prezioso e ci aiuterà a costruire insieme una città migliore».