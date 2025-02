“Le ragazze irresistibili” alla Galleria Boragno

Giovedì 6 febbraio alle 18 sarà ospite della Galleria Boragno Dario Ceccarelli per la presentazione del suo libro “Le ragazze irresistibili”, edito da Minerva. L’autore, giornalista con decenni di esperienza nelle principali redazioni italiane, ha raccolto in questo volume le storie delle donne che hanno reso grande lo sport azzurro, dalle pioniere Alfonsina Strada e Ondina Valla fino ai freschissimi ori olimpici della pallavolo, passando per campionesse come Sara Simeoni, Federica Pellegrini, Deborah Compagnoni e Valentina Vezzali.

A introdurre l’incontro sarà Luciano Clerico, ex caporedattore e corrispondente da Washington dell’Ansa.

In serata, dalle ore 21, Ceccarelli sarà presente anche a Materia, la nuova sede di VareseNews, per un altro appuntamento con “Le ragazze irresistibili”.