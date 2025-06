Jazz e giovani talenti all’Oratorio di Biumo Superiore

Giovedì 5 giugno 2025 l’Oratorio di Biumo Superiore, in via Fratelli Baroffio 6 a Varese, ospiterà una serata all’insegna della musica jazz, della socialità e dello sport, nell’ambito della rassegna “GiugnOK” promossa dalla comunità oratoriana. Un programma ricco e variegato animerà gli spazi dell’oratorio fin dal tardo pomeriggio, con attività pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età.

Ma il momento clou della serata sarà il concerto previsto per le ore 21, che vedrà salire sul palco il gruppo Generazioni a confronto, una formazione che coniuga esperienza e freschezza in un quartetto di grande interesse. Protagonisti saranno il trombettista Mauro Brunini, noto per la sua versatilità e la capacità espressiva, il giovanissimo e promettente pianista Federico Volante – che molti appassionati ricordano già attivo come batterista nelle jam session del 67 Jazz Club –, il contrabbassista Achille Giglio e il batterista Alessio Gavioli.

Il concerto sarà un viaggio attraverso gli standard della tradizione jazzistica, rielaborati con sensibilità e affiatamento tra le generazioni, in uno spirito di dialogo musicale che dà pieno significato al nome scelto per il gruppo.

Un appuntamento per tutti

L’iniziativa, sostenuta anche dal 67 Jazz Club Varese, rappresenta un’occasione preziosa per vivere la cultura musicale in un contesto accessibile e familiare, adatto a tutte le età. Un’opportunità per gustare ottimo cibo, sostenere i giovani nello sport e lasciarsi trasportare dalle atmosfere del jazz sotto le stelle.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza. Per gli amanti della musica e non solo, un appuntamento da segnare in agenda.