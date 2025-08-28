“Oltre”, il calendario 2026 del Canile di Varese: dodici sguardi per andare oltre le apparenze

Un calendario, dodici fotografie e un unico grande messaggio: guardare oltre. Il nuovo calendario 2026 del Canile di Varese è realizzato dalla fotografa Chiara Bracale, da anni volontaria e membro del direttivo della struttura. Sarà presentato mercoledì 3 settembre alla libreria Ubik di Varese (ore 18).

Il progetto, dal titolo “OLTRE”, nasce con un intento preciso: invitare il pubblico a superare stereotipi, etichette e pregiudizi, guardando i cani non come razze o problemi, ma come individui, ciascuno con una propria storia e un proprio carattere.

Dodici ritratti per dodici storie

Le fotografie, essenziali e intense, sono concentrate sugli sguardi dei cani ospiti del canile. «È lì che accade la magia – spiega Bracale – nello scambio silenzioso di uno sguardo. Quando fotografo, cerco di dare voce a chi troppo spesso resta invisibile. Ogni immagine può diventare un ponte verso un’adozione, una possibilità».

Il progetto grafico è stato curato da Sonia di Red Tabby Graphic, mentre la parte educativa e di relazione con i cani è affidata ad Alice, responsabile ed educatrice del canile, che ogni giorno lavora a stretto contatto con gli animali per aiutarli a superare traumi e difficoltà.

Un canile come famiglia

Il Canile di Varese è gestito da dieci anni dalla sede locale della LNDC Animal Protection, realtà nazionale che nel 2025 celebra i suoi 75 anni di impegno per i diritti degli animali.

«Il nostro canile è una famiglia – ha raccontato Bracale durante la presentazione – fatta di volontari che ogni giorno si prendono cura degli animali, educatori, sostenitori, e di tutte le persone che partecipano agli eventi o che scelgono di acquistare un calendario. Ogni gesto contribuisce a creare una comunità solidale e attiva».

Il calendario e una mostra fotografica

Accanto al calendario, è stata anche allestita una piccola mostra fotografica con i ritratti dei cani protagonisti. Un’occasione per conoscere da vicino i soggetti ritratti e lasciarsi toccare dal loro sguardo.

Il calendario sarà disponibile anche durante la Fiera di Varese, che aprirà il prossimo 12 settembre, oltre che presso i banchetti e le iniziative solidali del canile.