“Oltre”, il calendario 2026 del Canile di Varese: dodici sguardi per andare oltre le apparenze

Sarà presentato mercoledì 3 settembre alla libreria Ubik di Varese (ore 18) il nuovo progetto fotografico di Chiara Bracale per sostenere le attività del canile di Varese

Generico 25 Aug 2025
03 Settembre 2025

Un calendario, dodici fotografie e un unico grande messaggio: guardare oltre. Il nuovo calendario 2026 del Canile di Varese è realizzato dalla fotografa Chiara Bracale, da anni volontaria e membro del direttivo della struttura. Sarà presentato mercoledì 3 settembre alla libreria Ubik di Varese (ore 18).

Il progetto, dal titolo “OLTRE”, nasce con un intento preciso: invitare il pubblico a superare stereotipi, etichette e pregiudizi, guardando i cani non come razze o problemi, ma come individui, ciascuno con una propria storia e un proprio carattere.

Dodici ritratti per dodici storie

Le fotografie, essenziali e intense, sono concentrate sugli sguardi dei cani ospiti del canile. «È lì che accade la magia – spiega Bracale – nello scambio silenzioso di uno sguardo. Quando fotografo, cerco di dare voce a chi troppo spesso resta invisibile. Ogni immagine può diventare un ponte verso un’adozione, una possibilità».

Il progetto grafico è stato curato da Sonia di Red Tabby Graphic, mentre la parte educativa e di relazione con i cani è affidata ad Alice, responsabile ed educatrice del canile, che ogni giorno lavora a stretto contatto con gli animali per aiutarli a superare traumi e difficoltà.

Un canile come famiglia

Il Canile di Varese è gestito da dieci anni dalla sede locale della LNDC Animal Protection, realtà nazionale che nel 2025 celebra i suoi 75 anni di impegno per i diritti degli animali.

«Il nostro canile è una famiglia – ha raccontato Bracale durante la presentazione – fatta di volontari che ogni giorno si prendono cura degli animali, educatori, sostenitori, e di tutte le persone che partecipano agli eventi o che scelgono di acquistare un calendario. Ogni gesto contribuisce a creare una comunità solidale e attiva».

Il calendario e una mostra fotografica

Accanto al calendario, è stata anche allestita una piccola mostra fotografica con i ritratti dei cani protagonisti. Un’occasione per conoscere da vicino i soggetti ritratti e lasciarsi toccare dal loro sguardo.

Il calendario sarà disponibile anche durante la Fiera di Varese, che aprirà il prossimo 12 settembre, oltre che presso i banchetti e le iniziative solidali del canile.

28 Agosto 2025
Redazione VareseNews
