Open day \"Compagnia Armonica\" a Morosolo

L’associazione culturale “Compagnia Armonica”, fondata dai maestri Francesco Postorivo e Fabio Sioli, torna anche quest’anno a Morosolo con la propria accademia di musica e teatro.

L’open day sarà l’occasione per incontrare nuovamente insegnanti e staff, scoprire le novità dei corsi per il nuovo anno e trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’arte e della creatività.

Dopo il successo dello scorso anno, l’accademia prosegue la propria missione: offrire uno spazio unico dove musica e teatro si incontrano, con percorsi personalizzati per tutte le età e livelli di preparazione. Dalla musica classica a quella moderna, dal teatro tradizionale alle produzioni originali, l’offerta è pensata per avvicinare tutti all’arte, dai principianti agli esperti.