“Ricominciare con l’Alzheimer si può”: un incontro a Tradate

Sabato 4 ottobre 2025, dalle ore 15.00 alle 18.00, la sala polivalente della RSA Pineta di Tradate (via Monte Nevoso 12) ospiterà un incontro gratuito dedicato alla cura e all’accompagnamento delle persone con demenza. L’evento porta il titolo “Ricominciare con l’Alzheimer si può” ed è ispirato all’omonimo libro scritto dal medico geriatra e formatore Stefano Serenthà, che guiderà il seminario.

L’incontro sarà teorico e pratico, e intende proporre un approccio nuovo e umano alla malattia, ispirato ai sei giorni della creazione. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per vivere e camminare accanto a chi affronta la diagnosi di demenza senza farsi travolgere, ma riscoprendo il valore delle parole come strumento di cura e relazione.

A condurre l’appuntamento sarà Stefano Serenthà, che da anni si occupa di accompagnare pazienti e famiglie lungo i percorsi legati alle fragilità cognitive. A moderare l’incontro sarà Annalisa Pelacci, Specialist Manager area socio-sanitaria di Proges.

Il seminario è gratuito e rivolto a operatori, familiari, volontari e caregivers. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a: animazione.pineta@proges.it.