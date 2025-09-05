Un weekend alla scoperta della storia e delle tradizioni di Sant’Alessandro di Castronno

Materia Spazio Libero, in occasione della “Festa di Sant’Alessandro”, propone due giorni di eventi dedicati alla storia e alle tradizioni della frazione. Un’opportunità per riscoprire il passato di Sant’Alessandro e Castronno attraverso appuntamenti che coniugano cultura, storia e comunità.

Sabato 6 settembre, ore 21.00, Carlo Colli presenterà “Storia e storie di Sant’Alessandro e Castronno”. Un racconto che intreccia la storia del santo con quella della comunità, accompagnato da letture e canti dialettali a cura di Mariuccia De Molli e del coro “Prendi La Nota” del CAI di Gazzada Schianno.

Domenica 7 settembre, ore 9.30, si terrà una passeggiata alla scoperta del castello di Caidate, frazione di Cassano Magnago. L’appuntamento è davanti a Materia per una camminata di due ore che permetterà di esplorare il castello e i suoi dintorni.

Si coglie l’occasione per invitare abitanti, o ex abitanti di Sant’Alessandro a portare fotografie, documenti vari relativi alla frazione e alla scuola. Il tutto, che verrà scannerizzato e riconsegnato, servirà all’organizzazione di una mostra e alla costituzione di un archivio permanente.