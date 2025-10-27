Appuntamento a Varese con la “Musica per San Martino”

Sabato 8 novembre alle ore 20.30 presso la chiesa di San Martino di Varese si terrà un evento musicale in occasione della festa di San Martino.

Protagonisti della serata saranno il Coro dell’Ordine degli Avvocati di Varese “Le giuste note” diretto dal M° Davide Paleari e accompagnato all’organo dal M° Marco De Vita, il violinista M° Francesco Postorivo e l’arpista M° Greta Bernacchi. L’evento è patrocinato dall’Associazione “Sulle Ali”.