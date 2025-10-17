“Attraverso i suoi occhi”: Michele Imperiali presenta il suo libro alla Biblioteca civica di Varese

Giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Civica di Varese (via Luigi Sacco 9), sarà presentato il libro “Attraverso i suoi occhi – Viaggio con l’anima di una donna invisibile” di Michele Imperiali.

Una prospettiva diversa sulla disabilità

Il volume, edito da Vannini Editoria Scientifica nella collana ANFFAS Uno per tutti e tutti per uno, racconta la vita di Maria, una donna con disabilità, vista attraverso lo sguardo della sua anima. L’autore offre una narrazione che supera le apparenze, restituendo dignità e profondità a un vissuto troppo spesso reso invisibile.

“Gli occhi sono la finestra dell’anima”, ricorda un passaggio del libro, e da lì prende forma il percorso narrativo: guardare Maria negli occhi diventa un atto di riconoscimento e di incontro autentico.

Un dialogo che diventa confronto

Alla presentazione, Michele Imperiali dialogherà con il giornalista Maurizio Ferrari, in un confronto che si annuncia ricco di spunti sulla percezione della diversità, sul linguaggio e sulla necessità di abbattere le barriere culturali e sociali.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione per riflettere, attraverso la letteratura, sul valore della relazione e dello sguardo.