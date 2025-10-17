Varese
“Attraverso i suoi occhi”: Michele Imperiali presenta il suo libro alla Biblioteca civica di Varese
Il 23 ottobre alla Biblioteca Civica l’autore dialoga con il giornalista Maurizio Ferrari per raccontare la vita oltre le apparenze
23 Ottobre 2025
Giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Civica di Varese (via Luigi Sacco 9), sarà presentato il libro “Attraverso i suoi occhi – Viaggio con l’anima di una donna invisibile” di Michele Imperiali.
Una prospettiva diversa sulla disabilità
Il volume, edito da Vannini Editoria Scientifica nella collana ANFFAS Uno per tutti e tutti per uno, racconta la vita di Maria, una donna con disabilità, vista attraverso lo sguardo della sua anima. L’autore offre una narrazione che supera le apparenze, restituendo dignità e profondità a un vissuto troppo spesso reso invisibile.
“Gli occhi sono la finestra dell’anima”, ricorda un passaggio del libro, e da lì prende forma il percorso narrativo: guardare Maria negli occhi diventa un atto di riconoscimento e di incontro autentico.
Un dialogo che diventa confronto
Alla presentazione, Michele Imperiali dialogherà con il giornalista Maurizio Ferrari, in un confronto che si annuncia ricco di spunti sulla percezione della diversità, sul linguaggio e sulla necessità di abbattere le barriere culturali e sociali.
L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione per riflettere, attraverso la letteratura, sul valore della relazione e dello sguardo.
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.