Dall’Allocco allo Zigolo: l’avifauna del Campo dei Fiori
03 Ottobre 2025
Gli uccelli sono spesso le colonne sonore delle nostre passeggiate al Campo dei Fiori.
Impariamo a conoscerli con l’esperto ornitologo, Dr Alessio Martinoli. Una serata divulgativa adatta a tutti per imparare le abitudini oltre a quando e come è più probabile avvistarli.
1 Ottobre 2025