Varese News

Tempo Libero

Tempo Libero

Dall’Allocco allo Zigolo: l’avifauna del Campo dei Fiori

Una serata divulgativa con l’ornitologo Alessio Martinoli adatta a tutti per imparare le abitudini oltre a quando e come è più probabile avvistare gli uccelli

Dall’Allocco allo Zigolo: L’avifauna del Campo dei Fiori
Incontri

03 Ottobre 2025

Gli uccelli sono spesso le colonne sonore delle nostre passeggiate al Campo dei Fiori.

Impariamo a conoscerli con l’esperto ornitologo, Dr Alessio Martinoli. Una serata divulgativa adatta a tutti per imparare le abitudini oltre a quando e come è più probabile avvistarli.

Maggiori Informazioni

1 Ottobre 2025

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.