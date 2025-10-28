“Dario Fo e i fabulatori del Lago Maggiore”: a Varese la presentazione del libro di Lorenzo Piazza

Un legame profondo tra teatro, lago e tradizione popolare. Sarà presentato giovedì 30 ottobre alle ore 18.00 presso la Biblioteca Civica di Varese (Via Sacco 9) il libro “Dario Fo e i fabulatori del Lago Maggiore” di Lorenzo Piazza, un’opera che indaga il rapporto speciale tra il Premio Nobel per la Letteratura e il territorio del Verbano.

Una serata tra memoria e racconto

L’incontro si inserisce nella rassegna “Ciao Franca”, promossa da Coopuf in partenariato con il Comune di Varese, dedicata alla figura di Franca Rame e al teatro civile condiviso con Dario Fo. Durante l’evento, l’autore dialogherà con Michele Todisco, promotore di progetti di teatro di comunità e arte partecipata.

Attraverso storie, aneddoti e testimonianze, si racconterà come i “fabulatori” del Lago Maggiore abbiano ispirato l’immaginario teatrale di Fo, alimentando quella narrazione popolare e visionaria che ha reso il suo teatro così universale e profondamente radicato nel territorio.

Come partecipare

Biblioteca Civica di Varese – Via Sacco 9

Giovedì 30 ottobre 2025, ore 18.00

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Prenota qui

Un omaggio alla forza poetica di Dario e Franca

L’appuntamento sarà l’occasione per riscoprire la potenza narrativa, politica e poetica di due giganti della scena italiana, Dario Fo e Franca Rame, attraverso le voci dei territori che hanno ispirato le loro opere e che oggi continuano a custodirne la memoria.