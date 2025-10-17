“Tutela della salute: da diritto per tutti a privilegio per pochi?”: dibattito pubblico a Malnate

La Sala Consiliare di Via De Mohr a Malnate ospiterà un importante incontro pubblico sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e sul suo ruolo come pilastro della società. L’evento, intitolato “Tutela della salute: da diritto per tutti a privilegio per pochi?”, si terrà lunedì 20 ottobre alle ore 20.30.

Organizzato dal nucleo provinciale di Varese della Rete Civica #SalviamoSSN in collaborazione con la Consulta socio sanitaria del Comune di Malnate, l’appuntamento mira a stimolare una riflessione collettiva sullo stato attuale della sanità italiana e sulle sfide che minacciano l’universalità del diritto alla salute.

Il dibattito si aprirà con i saluti di Luca Croci, coordinatore provinciale della Rete #SalviamoSSN. Il momento centrale della serata sarà l’intervento, in videoconferenza, di Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, noto per il suo impegno nello studio e nella diffusione di analisi approfondite sul sistema sanitario.

A moderare e arricchire la discussione saranno due figure di spicco del panorama sanitario locale: Carlo Nicora, Direttore Generale della Fondazione Molina di Varese, e Antonella De Micheli, Vice Presidente di UNEBA Varese.

L’incontro è a ingresso libero e gratuito ed è rivolto a tutta la cittadinanza, un’occasione per informarsi e contribuire al confronto su un tema che riguarda direttamente la vita e il benessere di ogni individuo.