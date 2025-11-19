Gavirate
A Gavirate la presentazione del 55° numero di “Menta e Rosmarino”
Un pomeriggio dedicato alla cultura locale con voci autorevoli, presentazioni editoriali e contributi artistici nella cornice dell’Auditorium di Gavirate
Domenica 7 dicembre 2025 l’Auditorium di Gavirate ospita un pomeriggio dedicato alla cultura e alla memoria del territorio con la presentazione del nuovo numero della rivista “Menta e Rosmarino”, giunta alla sua 55ª uscita.
L’appuntamento inizierà alle 16:30 all’Auditorium di via Fermi, 14 con il saluto delle autorità locali, per poi lasciare spazio alle voci dei protagonisti. La presentazione ufficiale della rivista sarà affidata a Matteo Inzaghi che guiderà il pubblico alla scoperta dei contenuti dell’ultima pubblicazione.
Tra i momenti più attesi, la presentazione del primo numero del Vocabolario con il dialetto del lago di Varese, curato da Federica Lucchini, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura locale.
A seguire, spazio all’arte contemporanea con un’intervista condotta da Romano Oldrini al pittore Antonio Pedretti, artista noto per i suoi paesaggi e le sue atmosfere ispirate proprio ai luoghi del Varesotto.
A fare da filo conduttore dell’intera serata sarà la giornalista Betty Colombo, volto familiare al pubblico della rivista. L’accompagnamento musicale sarà invece curato dal maestro Gianni Crugnola, che arricchirà l’evento con momenti musicali dal vivo.
La chiusura, prevista intorno alle 17:45, sarà celebrata in modo simbolico con il brindisi “Libiam nei lieti calici…”.
L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.