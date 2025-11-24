A Laveno la mostra “Marchiata Immacolata” e la performance “Where have you been? Me”

Un progetto espositivo ideato e realizzato dal Consiglio Comunale dei Giovani in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

È stata inaugurata sabato 22 novembre alle 17.30, negli spazi di Villa Fumagalli a Laveno Mombello, la mostra “Marchiata Immacolata”, un progetto espositivo ideato e realizzato dal Consiglio Comunale dei Giovani in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

L’iniziativa rientra nel calendario delle attività promosse sul territorio per sensibilizzare la comunità su un fenomeno che continua a rappresentare un’emergenza sociale.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 30 novembre con i seguenti orari: 9:30–12:30 e 15:30–19:00 nelle giornate feriali; aperture serali nei giorni 22, 23, 25, 28, 29 e 30 novembre, dalle 20:00 alle 22:00.

Il Comune di Laveno Mombello sottolinea come la rassegna sia il frutto dell’impegno diretto dei giovani del territorio, che hanno scelto di affrontare un tema complesso attraverso il linguaggio dell’arte. Un contributo significativo, che si inserisce nel più ampio percorso di sensibilizzazione e responsabilizzazione delle nuove generazioni.

In particolare, il 25 novembre alle 20:30 è prevista la performance artistica “Where have you been? Me” di Giulia Terminio, un intervento performativo che si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.