Tempo Libero
“Con i guanti bianchi”: il libro di Giosuè Romano a Varese
Appuntamento a Villa Recalcati venerdì 28 novembre. L’introduzione all’evento sarà di Giuseppina de Maria mentre il direttore di Radio Missione Francescana Antonio Franzi dialogherà con l’autore
28 Novembre 2025
Venerdì 28 novembre alle ore 17:00 si terrà a Varese la presentazione del libro “Con i guanti bianchi”, ultima opera di Giosuè Romano. L’incontro avrà luogo nella Sala Convegni di Villa Recalcati, in Piazzale Libertà 1, una delle sedi culturali più significative del territorio.
A introdurre l’evento sarà la professoressa Giuseppina de Maria, mentre il direttore di Radio Missione Francescana Antonio Franzi dialogherà con l’autore, offrendo al pubblico uno spazio di approfondimento sui temi e sulle ispirazioni del libro.
L’evento è aperto a tutti gli interessati e rappresenta un’occasione per incontrare l’autore, ascoltare la genesi dell’opera e confrontarsi sui contenuti del romanzo.
