“Con i guanti bianchi”: il libro di Giosuè Romano a Varese

Appuntamento a Villa Recalcati venerdì 28 novembre. L’introduzione all’evento sarà di Giuseppina de Maria mentre il direttore di Radio Missione Francescana Antonio Franzi dialogherà con l’autore

Venerdì 28 novembre alle ore 17:00 si terrà a Varese la presentazione del libro “Con i guanti bianchi”, ultima opera di Giosuè Romano. L’incontro avrà luogo nella Sala Convegni di Villa Recalcati, in Piazzale Libertà 1, una delle sedi culturali più significative del territorio.

A introdurre l’evento sarà la professoressa Giuseppina de Maria, mentre il direttore di Radio Missione Francescana Antonio Franzi dialogherà con l’autore, offrendo al pubblico uno spazio di approfondimento sui temi e sulle ispirazioni del libro.

L’evento è aperto a tutti gli interessati e rappresenta un’occasione per incontrare l’autore, ascoltare la genesi dell’opera e confrontarsi sui contenuti del romanzo.