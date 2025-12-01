Alla biblioteca di Besozzo Francesco Muzzopappa e il suo nuovo romanzo “La contessa va in crociera”

Venerdì 5 dicembre, alle 20.45, la Sala Letture della Biblioteca comunale di Besozzo ospiterà Francesco Muzzopappa per la presentazione del suo nuovo romanzo La contessa va in crociera (Solferino, 2025), attesa nuova avventura della brillante protagonista di Affari di famiglia. L’incontro, promosso dall’Amministrazione comunale, offrirà al pubblico l’occasione di dialogare con uno degli autori più vivaci della narrativa umoristica italiana, già vincitore del Premio Massimo Troisi, del Selezione Bancarellino e del Premio Guareschi. Alcuni brani del libro prenderanno vita grazie alle letture degli attori della Compagnia Duse di Besozzo.

Nel nuovo romanzo, Muzzopappa riconduce in scena l’esuberante contessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna, alle prese con guai economici che minacciano persino le sue amate frolle di pasticceria. A suggerirle una soluzione è Anna, la ragazza che sarebbe dovuta diventare sua nuora: partecipare, come Vip pagata, a una crociera. A bordo ci sarà anche suo figlio Emanuele, poco sveglio ma decisamente ornamentale. Tra creditori, sorrisi forzati e mani sudate da stringere, la contessa affronta l’ennesima avventura con il suo inconfondibile aplomb, insegnando ai lettori a vivere le difficoltà con ironia, coerenza e un pizzico di diplomazia.

«Concludiamo in bellezza il ciclo 2025 di Incontri con l’Autore – commenta l’assessore alla Cultura, Silvia Sartorio –. Siamo felici di ospitare nuovamente Muzzopappa, una voce capace di unire generazioni diverse con intelligenza e humour. Gli incontri in biblioteca sono momenti preziosi di confronto, che rafforzano il legame tra cittadini, cultura e territorio». L’ingresso è gratuito e la prenotazione è gradita. Al termine della serata sarà possibile partecipare al firmacopie. Per informazioni: biblioteca@comune.besozzo.va.it – 0332 970623.