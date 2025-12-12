Cosa fare con i bambini nel weekend del 12, 13 e 14 dicembre a Varese e nel Varesotto

Tanti spettacoli per bambini e famiglie in questo weekend che precede le feste nalizie con tante storie che parlano al cuore dei più piccoli di meraviglia, di posti lontanissimi o di casa e di affetti.

E poi c’è il Natale, con tante feste a tema, laboratori e occasioni per divertirsi insieme, genitori e figli, ritagliandosi momenti per giocare in famiglia e regalarsi esperienze da ricordare.

SPETTACOLI

VARESE – Sabato 13 dicembre alle ore 17 allo Spazio Yak va in scena Il Dolce di Natale, spettacolo invernale per bambini che racconta i sentimenti contrastanti che spesso legano sorelle e fratelli e quanto sia importante imparare a confrontarsi – L’iniziativa

VARESE – Doppia replica domenica mattina al Multisala Impero per lo spettacolo di burattini Torsolo con Eva Hausegger e Marco Lucci che apre la nuova edizione di Burattini in città – Leggi qui

VARESE – Alice nel paese delle meraviglie è il nuovo musical della Compagnia delle formiche in scena domenica 14 dicembre alle ore 17 al Teatro di Varese che promette meraviglia ed emozioni per grandi e bambini – L’evento

BUSTO ARSIZIO – Hansel, Gretel e la strega Clodoalda della compagnia L’Arca di Noe va in scena domenica 14 dicembre alle ore 17 al Teatro Bosco e apre il tris di spettacoli per famiglie in programma per il periodo natalizio – Lo spettacolo

TAINO – Domenica 14 dicembre alle ore 16 lo spettacolo Il Canto di Natale va in scena al Teatro dell’Olmoper bambini e famiglie per un nuovo appuntamento con la rassegna Parade. Ingresso a offerta libera – Tutte le informazioni

UBOLDO – Domenica 14 dicembre alle 15 alla scuola dell’infanzia Colombo Morandi, dove andrà in scena uno spettacolo natalizio pensato per i più piccoli, un laboratorio animato dagli elfi di Babbo Natale – Qui tutte le informazioni

STORIE

VARESE – Il Giappone in sala Veratti sabato pomeriggio con storie del Sol levante inedite in Italia raccontate con immagini originali in kamishibai proposti da Parole in viaggio per bambini e appassionati. Partecipazione gratuita – L’evento

ANGERA – La magia del Natale arriva in Biblioteca venerdì sera alle 20:30 con Letture in pigiamino, iniziativa rivolta ai più piccoli, pensata per bambini dai 4 anni in su – Come partecipare

BARASSO – Sabato 13 dicembre un pomeriggio di Letture sotto l’albero, con storie e creatività a cura dei volontari di Nati per Leggere. Attività gratuita dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni nella Biblioteca Comunale – L’iniziativa

CARNAGO – CASSANO MAGNAGO – GORLA MINORE – FAGNANO OLONA – BUSTO ARSIZIO . CARDANO AL CAMPO – Spettacoli, laborratori e letture per i più piccoli sabato e domenica nelle biblioteche del sistema bibliotecario Busto Ticino Valle Olona – Tutto il programma

GIOCHI

AZZATE – Sabato 13 dicembre alle ore 16.30 le Mamme in cerchio ospitano Famiglia in gioco, uno spazio di gioco condiviso e gratuito perché “giocare insieme è una scelta davvero vincente” – Scopri di più

LAVENO MOMBELLO – Imagerie, teatrini e sortilegi: c’è tempo sino lal 23 dicembre per partecipare alla Cacciia al tesoro per la città legata alla mostra di antichi teatrini e burattini in ceramica allestita a Villa Fumagalli – L’iniziativa

VARESE – Temperature ideali nel weekend per la nuova stagione della Pista di pattinaggio su ghiaccio in esterna allestita ai Giardini Estensi, accanto all’area giochi – Scopri di più

CUASSO AL MONTE – Da provare nel weekend la nuova “pista di ghiaccio sostenibile” – zero consumo d’acqua e di elettricità – unica nel suo genere, simbolo di un Natale che unisce, diverte e fa sognare – L’iniziativa

LAVENO – La Pista del Ghiaccio nell’Area Gaggetto, rimane attiva fino al 18 gennaio – Tutto il programma

VARESE – Il sabato pomeriggio in Biblioteca si torna a giocare con la “Gaming zone” riaperta in una nuova veste per chi chi ama videogiochi e giochi da tavolo – L’iniziativa

LABORATORI

VARESE – Laboratorio creativo al Thinker Lab di Varese: il 13 e 14 dicembre i bambini 7-11 anni potranno creare un biglietto di Natale stampato con mattoncini LEGO®, guidati dal tipografo Simone Giorgio – Come partecipare

VARESE – Nel pomeriggio di domenica 14dicembre alle ore 15.30 il mercatino di Natale di piazza Monte Grappa propone a tutti i bambini il laboratorio La Sfera di Babbo Natale – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – In occasione di Musivarius domenica pomeriggio l’artista Tozzi guida i bambini alla scoperta della mostra allestitia a Palazzo Cicogna e nel laboratorio Mosaico d’autore junior. Iniziativa gratuita con prenotazione – Come partecipare

LAVENO MOMBELLO – Sabato mattina in biblioteca i bambini dai 3 ai 6 anni potranno partecipare al laboratorio artistico Giorni di Neve – Bianchi decori per l’albero di Natale, con TIziana Figus – Il programma

FESTE E LUCINE NATALIZIE

VARESE – Il Giardino delle meraviglie illumina di magia natalizia i Giardini Estensi – Leggi di più

LEGGIUNO– Dal 6 dicembre al 6 gennaio si accendono le Lucine di Leggiuno con oltre un milione di luci LED che trasformando l’intero comune in un villaggio dall’atmosfera natalizia – Tutte le info

BRINZIO – Appuntamento venerdì pomeriggio con il presepe vivente in collaborazione con l’Associazione Genitori, la Scuola Primaria scuola dell’Infanzia –Qui tutte le info

CASTIGLIONE OLONA – Il 14 dicembre torna “La Magia del Natale” al Castello di Monteruzzo. Una giornata tra mercatini, giochi, Babbo Natale e tradizioni: oltre sessanta bancarelle e tante attività per tutte le età, nel cuore del borgo antico – Tutte le informazioni

CASORATE SEMPIONE – La Festa di Natale di AGenCas tra giochi, tradizioni e solidarietà, con la caratteristica partenza dei trattori verso la casetta di Babbo Natale nel bosco – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Aspettando Babbo Natale domenica 14 dicembre nel piazzale comunale di via Roma che si prepara ad accogliere famiglie, bambini e ragazzi per una giornata dedicata alla magia del Natale – Qui tutte le info

GORLA MINORE – A Gorla Minore tornano gli Elfi di Babbo Natale. L’iniziativa, giunta al secondo anno, è stata accolta con entusiasmo da decine di famiglie che hanno aderito durante il mercatino natalizio– Tutte le informazioni

SUMIRAGO – Domenica Villa Molino diventa Il Villaggio di Natale e incanta le famiglie con giochi e magia in una giornata di festa e convivalità natalizia tra percorsi elfici e incontri con Babbo Natale. Alle 16.30 sarà inaugurato il nuovo Parco giochi comunale – L’evento

ISPRA – Domenica pomeriggio in Piazza Ferrario arriva Babbo Natale con i suoi elfi: grandi e piccoli potranno immergersi in un’atmosfera festosa – L’iniziativa

MOZZATE – Al parco di via San Martino domenica 14 dicembre un pomeriggio di festa con giochi, musica dal vivo, dolci sorprese e l’accensione dell’albero di Natale – Qui tutte le informazioni

LAVENO – Spettacolari illuminazioni presso il parco di Villa Frua che diventa il Parco Incantato, un momento suggestivo per famiglie e bambini, con un punto sul belvedere dedicato a chi vuole scattarsi una bellissima foto ricordo. Da non perdere sul Lungo Lago una visita al suggestivo presepe sommerso– Tutto il programma

OLGIATE OLONA – Il Winter Magic Village trasforma Idea Village in un regno natalizio con tunnel di luci, slitta gigante, Tubby, pista di pattinaggio, incontri con Babbo Natale ed eventi speciali. Per i bimbi, Foresta degli Elfi e laboratori creativi – Tutte le informazioni

RANCO – Natale a Ranco con la sfilata dei trattori. A seguire sono previsti panettone, vin brulé e aperitivo, offerti dalla Pro Loco Ranco. – Tutto il programma

SOMMA LOMBARDO – Babbo Natale, gli elfi e una caccia al tesoro per trovare una magica stella comenta tra le attività del Natale al Castello Visconti di Somma Lombardo in programma nel weekend del 13 e 14 dicembre con 200 artigiani e tante iniziative per famiglie – I dettagli

SOLBIATE OLONA – A Solbiate Olona la Piazza di Babbo Natale in cui i bambini e le loro famiglie entreranno in un vero e proprio mondo natalizio e potranno spedire le letterine coi loro desideri – Tutte le informazioni

VARESE – Al Borducan tornano le merende con Babbo Natale: ogni domenica dalle 15 alle 17.30 (7, 14, 21 dicembre) con una data speciale l’8 dicembre. Un’occasione per i più piccoli di incontrarlo in un clima accogliente. Il compenso sarà devoluto al Gruppo Alpini di Varese – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

TRADATE – Viaggio alla scoperta del Cielo di Natale in EcoPlanetario nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con giochi ed eslorazioni della natura lungo i sentieri dell’area protetta – l’Evento

VARESE – Varese scende di nuovo in piazza per la Palestina sabato 13 dicembre in piazza del Garibaldino a Varese – Tutte le info

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Fino al 14 dicembre c’è Aiutiamo Babbo Natale a non lasciare indietro nessuno, la racccolta di giochi adatti a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni promossa da Croce Rossa Varese – L’iniziativa

OPEN DAY – Famiglie nel pieno della stagione degli open day per chi ha figli da iscrivere nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie il prossimo settembre. Ad esempio Venerdì sera c’è un incontro per genitori alla Pascoli di Varese, mentre sabato tocca alla media Pellico all’Ippodromo e alla primaria Canziani di Sant’Ambrogio – Scopri tutti gli Open day

PER TUTTI – Tutta la provincia ha i colori e i sapori del Natale. Leggiuno da record con il tradizionale villaggio di luce, A Brinzio appuntamento con il presepe vivente. Poi concerti, mercatini e spettacoli – Che fare nel weekend