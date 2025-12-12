Varese News

Bambini

Cosa fare con i bambini nel weekend del 12, 13 e 14 dicembre a Varese e nel Varesotto

Dal Giappone al Paese delle Meraviglie, questo weekend porta le famiglie in mondi lontani nello spazio e nella fantasia in un clima natalizio pieno di feste e lucine

I sindaci dei ragazzi decorano l'albero di Natale del Prefetto

Tanti spettacoli per bambini e famiglie in questo weekend che precede le feste nalizie con tante storie che parlano al cuore dei più piccoli di meraviglia, di posti lontanissimi o di casa e di affetti.
E poi c’è il Natale, con tante feste a tema, laboratori e occasioni per divertirsi insieme, genitori e figli, ritagliandosi momenti per giocare in famiglia e regalarsi esperienze da ricordare.

SPETTACOLI

Generico 08 Dec 2025

VARESE – Sabato 13 dicembre alle ore 17 allo Spazio Yak va in scena Il Dolce di Natale, spettacolo invernale per bambini che racconta i sentimenti contrastanti che spesso legano sorelle e fratelli e quanto sia importante imparare a confrontarsi – L’iniziativa

VARESE – Doppia replica domenica mattina al Multisala Impero per lo spettacolo di burattini Torsolo con Eva Hausegger e Marco Lucci che apre la nuova edizione di Burattini in cittàLeggi qui

VARESE – Alice nel paese delle meraviglie è il nuovo musical della Compagnia delle formiche in scena domenica 14 dicembre alle ore 17 al Teatro di Varese che  promette meraviglia ed emozioni per grandi e bambini – L’evento

BUSTO ARSIZIO – Hansel, Gretel e la strega Clodoalda della compagnia L’Arca di Noe va in scena domenica 14 dicembre alle ore 17 al Teatro Bosco e apre il tris di spettacoli per famiglie in programma per il periodo natalizio – Lo spettacolo

TAINO – Domenica 14 dicembre alle ore 16 lo spettacolo Il Canto di Natale va in scena al Teatro dell’Olmoper bambini e famiglie per un nuovo appuntamento con la rassegna Parade. Ingresso a offerta libera – Tutte le informazioni

UBOLDO – Domenica 14 dicembre alle 15 alla scuola dell’infanzia Colombo Morandi, dove andrà in scena uno spettacolo natalizio pensato per i più piccoli, un laboratorio animato dagli elfi di Babbo Natale – Qui tutte le informazioni

STORIE

Generico 08 Dec 2025

VARESE – Il Giappone in sala Veratti sabato pomeriggio con storie del Sol levante inedite in Italia raccontate con immagini originali in  kamishibai proposti da Parole in viaggio per bambini e appassionati. Partecipazione gratuita – L’evento

ANGERA  La magia del Natale arriva in Biblioteca venerdì sera alle 20:30 con Letture in pigiamino, iniziativa rivolta ai più piccoli, pensata per bambini dai 4 anni in su –  Come partecipare

BARASSO – Sabato 13 dicembre un pomeriggio di Letture sotto l’albero, con storie e creatività a cura dei volontari di Nati per Leggere. Attività gratuita dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni nella Biblioteca Comunale – L’iniziativa

CARNAGO – CASSANO MAGNAGO – GORLA MINORE – FAGNANO OLONA – BUSTO ARSIZIO . CARDANO AL CAMPO – Spettacoli, laborratori e letture per i più piccoli  sabato e domenica nelle biblioteche del sistema bibliotecario Busto Ticino Valle Olona – Tutto il programma

GIOCHI

Generico 08 Dec 2025

AZZATE – Sabato 13 dicembre alle ore 16.30 le Mamme in cerchio ospitano Famiglia in gioco, uno spazio di gioco condiviso e gratuito perché “giocare insieme è una scelta davvero vincente”Scopri di più

LAVENO MOMBELLO – Imagerie, teatrini e sortilegi: c’è tempo sino lal 23 dicembre per partecipare alla Cacciia al tesoro per la città legata alla mostra di antichi teatrini e burattini in ceramica allestita a Villa Fumagalli – L’iniziativa

VARESE – Temperature ideali nel weekend per la nuova stagione della Pista di pattinaggio su ghiaccio in esterna allestita ai Giardini Estensi, accanto all’area giochi – Scopri di più

CUASSO AL MONTE – Da provare nel weekend la nuova “pista di ghiaccio sostenibile” – zero consumo d’acqua e di elettricità – unica nel suo genere, simbolo di un Natale che unisce, diverte e fa sognare – L’iniziativa

LAVENO – La Pista del Ghiaccio nell’Area Gaggetto, rimane attiva fino al 18 gennaio – Tutto il programma

VARESE – Il sabato pomeriggio in Biblioteca si torna a giocare con la “Gaming zone” riaperta in una nuova veste per chi chi ama videogiochi e giochi da tavolo – L’iniziativa

LABORATORI

Generico 08 Dec 2025

VARESE – Laboratorio creativo al Thinker Lab di Varese: il 13 e 14 dicembre i bambini 7-11 anni potranno creare un biglietto di Natale stampato con mattoncini LEGO®, guidati dal tipografo Simone Giorgio – Come partecipare

VARESE – Nel pomeriggio di domenica 14dicembre alle ore 15.30 il mercatino di Natale di piazza Monte Grappa propone a tutti i bambini il laboratorio La Sfera di Babbo Natale – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – In occasione di Musivarius domenica pomeriggio l’artista Tozzi guida i bambini alla scoperta della mostra allestitia a Palazzo Cicogna e nel laboratorio Mosaico d’autore junior. Iniziativa gratuita con prenotazione – Come partecipare

LAVENO MOMBELLO – Sabato mattina in biblioteca i bambini dai 3 ai 6 anni potranno partecipare al laboratorio artistico Giorni di Neve – Bianchi decori per l’albero di Natale, con TIziana Figus – Il programma

FESTE E LUCINE NATALIZIE

Generico 18 Nov 2024

VARESE – Il Giardino delle meraviglie illumina di magia natalizia i Giardini Estensi – Leggi di più

LEGGIUNO– Dal 6 dicembre al 6 gennaio si accendono le Lucine di Leggiuno con oltre un milione di luci LED che trasformando l’intero comune in un villaggio dall’atmosfera natalizia – Tutte le info 

BRINZIO – Appuntamento venerdì pomeriggio con il presepe vivente in collaborazione con l’Associazione Genitori, la Scuola Primaria scuola dell’Infanzia –Qui tutte le info

CASTIGLIONE OLONA – Il 14 dicembre torna “La Magia del Natale” al Castello di Monteruzzo. Una giornata tra mercatini, giochi, Babbo Natale e tradizioni: oltre sessanta bancarelle e tante attività per tutte le età, nel cuore del borgo antico – Tutte le informazioni 

CASORATE SEMPIONE – La Festa di Natale di AGenCas tra giochi, tradizioni e solidarietà, con la caratteristica partenza dei trattori verso la casetta di Babbo Natale nel bosco – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Aspettando Babbo Natale domenica 14 dicembre nel piazzale comunale di via Roma che si prepara ad accogliere famiglie, bambini e ragazzi per una giornata dedicata alla magia del Natale – Qui tutte le info

GORLA MINORE – A Gorla Minore tornano gli Elfi di Babbo Natale. L’iniziativa, giunta al secondo anno, è stata accolta con entusiasmo da decine di famiglie che hanno aderito durante il mercatino natalizio– Tutte le informazioni 

SUMIRAGO – Domenica Villa Molino diventa Il Villaggio di Natale e incanta le famiglie con giochi e magia in una giornata di festa e convivalità natalizia tra percorsi elfici e incontri con Babbo Natale. Alle 16.30 sarà inaugurato il nuovo Parco giochi comunale – L’evento

ISPRA – Domenica pomeriggio in Piazza Ferrario arriva Babbo Natale con i suoi elfi: grandi e piccoli potranno immergersi in un’atmosfera festosa – L’iniziativa

MOZZATE – Al parco di via San Martino domenica 14 dicembre un pomeriggio di festa con giochi, musica dal vivo, dolci sorprese e l’accensione dell’albero di Natale – Qui tutte le informazioni

LAVENO – Spettacolari illuminazioni presso il parco di Villa Frua che diventa il  Parco Incantato, un momento suggestivo per famiglie e bambini, con un punto sul belvedere dedicato a chi vuole scattarsi una bellissima foto ricordo. Da non perdere sul Lungo Lago una visita al suggestivo presepe sommerso– Tutto il programma

OLGIATE OLONA – Il Winter Magic Village trasforma Idea Village in un regno natalizio con tunnel di luci, slitta gigante, Tubby, pista di pattinaggio, incontri con Babbo Natale ed eventi speciali. Per i bimbi, Foresta degli Elfi e laboratori creativi – Tutte le informazioni

RANCO – Natale a Ranco con la sfilata dei trattori. A seguire sono previsti panettone, vin brulé e aperitivo, offerti dalla Pro Loco Ranco. – Tutto il programma 

SOMMA LOMBARDO – Babbo Natale, gli elfi e una caccia al tesoro per trovare una magica stella comenta tra le attività del Natale al Castello Visconti di Somma Lombardo in programma nel weekend del 13 e 14 dicembre con 200 artigiani e tante iniziative per famiglie – I dettagli

SOLBIATE OLONA – A Solbiate Olona la Piazza di Babbo Natale in cui i bambini e le loro famiglie entreranno in un vero e proprio mondo natalizio e potranno spedire le letterine coi loro desideri – Tutte le informazioni 

VARESE – Al Borducan tornano le merende con Babbo Natale: ogni domenica dalle 15 alle 17.30 (7, 14, 21 dicembre) con una data speciale l’8 dicembre. Un’occasione per i più piccoli di incontrarlo in un clima accogliente. Il compenso sarà devoluto al Gruppo Alpini di Varese – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI 

A Varese la manifestazione pro Palestina

TRADATE Viaggio alla scoperta del Cielo di Natale in EcoPlanetario nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con giochi ed eslorazioni della natura lungo i sentieri dell’area protetta – l’Evento

VARESE – Varese scende di nuovo in piazza per la Palestina sabato 13 dicembre in piazza del Garibaldino a Varese  – Tutte le info

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Fino al 14 dicembre  c’è Aiutiamo Babbo Natale a non lasciare indietro nessuno, la racccolta di giochi adatti a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni promossa da Croce Rossa Varese – L’iniziativa

OPEN DAY – Famiglie nel pieno della stagione degli open day per chi ha figli da iscrivere nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie il prossimo settembre. Ad esempio Venerdì sera c’è un incontro per genitori alla Pascoli di Varese, mentre sabato tocca alla media Pellico all’Ippodromo e alla primaria Canziani di Sant’AmbrogioScopri tutti gli Open day

PER TUTTI – Tutta la provincia ha i colori e i sapori del Natale. Leggiuno da record con il tradizionale villaggio di luce, A Brinzio appuntamento con il presepe vivente. Poi concerti, mercatini e spettacoli   – Che fare nel weekend

Leggi anche

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 12 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.