Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 12,13 e 14 dicembre

Fine settimane tra lucine, concerti e mercatini in attesa del Natale. Leggiuno da record con il tradizionale villaggio di luce. A Brinzio appuntamento con il presepe vivente mentre a Somma Lombardo torna “Scrittrici Insieme”. Quest’anno la due giorni propone un percorso dedicato alla creatività e all’arte al femminile. Tra le ospiti Beatrice Merz e Bianca Pitzorno. Domenica sera il concerto in memoria di Paolo Carù.

AZZATE – Da Bianchi 1902 ad Azzate arriva “Holiday Tablescape”, il laboratorio con la stilista Danielle Scarpulla per creare una tavola di Natale. Appuntamento il 13 e 14 dicembre. Ogni partecipante realizza una decorazione da portare a casa. Costo 35€, posti limitati e prenotazioni online – Tutte le informazioni

BRUNELLO – La Bottega Solidale di Good Samaritan apre nei weekend di dicembre con prodotti artigianali delle donne di Gulu e specialità alimentari etiche. Ampliati gli orari e ricco calendario di eventi: concerto solidale il 13 dicembre e mostra di presepi di Mirto nelle date indicate – Tutte le informazioni

COMERIO – A dicembre l’Opera Bistrò di Comerio propone quattro weekend dedicati ai sapori lombardi: menù speciali con piatti tradizionali, dolci Marabelli e domeniche con giochi arcade invernali. Il 14 dicembre si prosegue con la trippa – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Gavirate è pronta a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: il tradizionale percorso dedicato ai presepi in Villa Maggioni, in Piazza del Comune. L’esposizione dei presepi sarà visitabile il 13, 14 dicembre e dal 20 al 31 dicembre (escluso il giorno di Natale) – Tutte le informazioni

MORAZZONE – Domenica 14 dicembre, dalle 9 alle 18, Morazzone celebra il suo primo Mercatino di Natale al Parco Cooperativa Il Mondo: stand gastronomici, artigianato, Babbo Natale in carrozza, iniziative solidali e visite speciali in paese. Ingresso gratuito, evento annullato in caso di maltempo – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – Il Winter Magic Village trasforma Idea Village in un regno natalizio con tunnel di luci, slitta gigante, Tubby, pista di pattinaggio, incontri con Babbo Natale ed eventi speciali. Per i bimbi, Foresta degli Elfi e laboratori creativi. Venerdì 5 dicembre: merenda con Babbo Natale, con inizio alle 17. Apertura dalle 16 alle 22. Sabato 6 dicembre: DJ Set on Ice in collaborazione con Radio Millennium by Domobianca. Apertura dalle 10.30 alle 22. Domenica 7 dicembre: concerto live con il cantante Alex Gasp. Apertura dalle 10.30 alle 22 Lunedì 8 dicembre: giornata speciale con ospite a sorpresa. Apertura dalle 10.30 alle 22. – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Il Castello Visconti di Somma Lombardo si accende di magia con la 16ª edizione di “Natale al Castello”, in programma nel weekend del 13 e 14 dicembre. Le antiche mura diventano un villaggio natalizio con 200 artigiani e creazioni uniche, attirando visitatori da tutto il Nord Italia – Tutte le informazioni

VARESE – Al Borducan tornano le merende con Babbo Natale: appuntamento ogni domenica dalle 15 alle 17.30 (14, 21 dicembre). Un’occasione per i più piccoli di incontrarlo in un clima accogliente. Il compenso sarà devoluto al Gruppo Alpini di Varese – Tutte le informazioni

VARESE – Il cuore di Varese è entrato nel vivo della magia delle feste con il ritorno del Mercatino di Natale di Varese 2025 in Piazza Monte Grappa. Oltre 30 casette di legno addobbate e illuminate trasformeranno la piazza in un vero villaggio natalizio, ricco di idee regalo, artigianato, prodotti tipici e specialità gastronomiche da tutta Italia – Tutte le informazioni

VARESE – Il Rubino Christmas Market torna per il secondo weekend al Premiato Biscottificio di Varese con Amaro Rubino, specialità artigianali e il debutto di un nuovo prodotto inedito. Un fine settimana di shopping sostenibile tra sapori, creatività e atmosfere natalizie. Appuntamento sabato 13 e domenica 14 dicembre – Tutte le informazioni

VARESE – Laboratorio creativo al Thinker Lab di Varese: il 13 e 14 dicembre i bambini 7-11 anni potranno creare un biglietto di Natale stampato con mattoncini LEGO®, guidati dal tipografo Simone Giorgio. Costo 15 euro, posti limitati e prenotazione obbligatoria – Tutte le informazioni

VARESE – L’11 dicembre alle 21 al Teatro Intred di Varese torna Il jazz fa bene al cuore con la Simply Bop Big Band in “Happy Birthday Frank Sinatra”. Una serata swing per tutte le età. Biglietti da 10 a 20€. Promo Immacolata: 8-10 dicembre prima galleria a 10€ – Tutte le informazioni

VARESE – “Feel the Beat” chiude il festival Echi Urbani il 15 dicembre 2025 alla Sala Montanari di Varese: gli OP3 tornano in concerto con un ospite speciale, Rocco Tanica, tra musica, sperimentazione e un talk sull’uso dell’intelligenza artificiale nella creazione musicale. Un viaggio sonoro da Bach ai Beatles, con ingresso a donazione da 25€. L’evento sostiene la campagna di crowdfunding del festival, affiancata da Scoiattolo. In programma anche masterclass, percorsi di benessere e iniziative sociali che rafforzano il legame tra musica, territorio e inclusione – Tutte le informazioni

Milano – La mostra “meTRO” di Roberto Barbieri al Manifiesto Blanco di Milano. Artista autodidatta, si racconta presentando, nella sua mostra d’esordio, dieci opere pittoriche: un racconto inedito e autentico, una vera e propria immersione nel suo vissuto – Tutte le informazioni

Milano – Un pezzetto del Sacro Monte di Varese farà parte del Natale dei milanesi. Dal 6 dicembre al 10 gennaio una suggestiva Natività ispirata alla terza cappella del Sacro Monte di Varese, tra arte, devozione e teatro – Tutte le informazioni

Monza – Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione della Monza Christmas Run: sport e solidarietà aspettando Natale. La manifestazione sostiene l’associazione Silvia Tremolada Aps, attiva dal 1984 nella promozione dell’attività motoria e sportiva per persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva – Tutte le informazioni

Cardano al Campo – Onde, sapori e minibus: la rassegna “Nomi Cose Città” a Cardano porta in viaggio a Dakar. Dalla musica alla fotografia, dalla lotta senegalese al calcio, i tanti percorsi di una città che cresce e cambia. Si parte sabato sera con la “maratona Dakar”- Tutte le informazioni

Azzate – Famiglia in gioco torna ad Azzate con nuove sfide tra genitori e figli. Sabato 13 dicembre alle ore 16.30 le Mamme in cerchio aprono alle famiglie uno spazio di gioco condiviso e gratuito perché “giocare insieme è una scelta davvero vincente” – Tutte le informazioni

Comerio – Pixel e nostalgia con “Retro Winterland” a Comerio: quattro domeniche di ricordi digitali e atmosfere natalizie. Un mercatino a tema retrò, videogiochi d’epoca e vin brulé: l’inverno di Opera Hub e Varese Retrocomputing si accende tra nostalgia e condivisione – Tutte le informazioni

Galliate Lombardo – A Galliate Lombardo una serata sulla sostenibilità degli abiti che acquistiamo, con Marina Spadafora. Dall’avvento della fast fashion alle conseguenze del low cost. Venerdì 12 dicembre alle 20.45 in Sala Consiliare. Evento gratuito – Tutte le informazioni

Sangiano – Con l’arrivo del Natale Sangiano inaugura il nuovo parco giochi. Si trova a Villa Fantoni e verrà inaugurato ufficialmente il 14 dicembre durante una giornata di eventi sul tema del Natale: mercatini, l’accensione dell’albero e tanto altro – Tutte le informazioni

Varese – Bio-Archaeo Day 2025: nuovi rilievi sepolcrali e la mummia del bambino di Villa Mirabello tra le ricerche dell’Insubria. Venerdì 12 dicembre a Varese, alle 17 in Sala Montanari, il Laboratorio di Antropologia diretto da Marta Licata racconta le tante attività sul campo; saranno presenti la conservatrice dei Musei Civici Barbara Cermesoni e l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia– Tutte le informazioni

Saronno – A Saronno torna il Mercatino regionale piemontese: due giorni di sapori e tradizione in piazza Libertà. Sabato 13 e domenica 14 dicembre dalle 9,30 alle 19,30 ci saranno le bancarelle con i prodotti tipici del Piemonte: vini, formaggi, cioccolato e tante idee regalo – Tutte le informazioni

Brinzio – A Brinzio appuntamento con il presepe vivente. Il Comune, in collaborazione con l’Associazione Genitori, la Scuola Primaria “D. Piccinelli” e la Scuola dell’Infanzia “Vanini e Piccinelli”, annuncia con entusiasmo il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dal paese e dalle famiglie – Tutte le informazioni

Brunello – A dicembre la Bottega Solidale di Good Samaritan ti aspetta con un Natale pieno di meraviglie artigianali– Tutte le informazioni

Casale Litta – A Villadosia un weekend di festa con la “Magia di Natale”. La comunità di Villadosia si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno con un fine settimana di eventi – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Castiglione Olona accende le luci del Natale: il 14 dicembre torna “La Magia del Natale” al Castello di Monteruzzo. Una giornata tra mercatini, giochi, Babbo Natale e tradizioni: oltre sessanta bancarelle e tante attività per tutte le età, nel cuore del borgo antico – Tutte le informazioni

Casciago – A Natale un libro in regalo sotto l’albero della Biblioteca di Casciago. Dal cortile dell’Orologio un piccolo gesto per festeggiare la lettura: ogni giorno 15 lettori potranno ricevere un libro in dono durante le festività– Tutte le informazioni

Cassano Magnago – La Pro Loco di Cassano Magnago presenta la festa di Natale all’area Sant’Anna. Gli adulti e gli sportivi sono attesi alle ore 14.00 per la “Christmas Run”, novità del 2025, curata dal gruppo di cammino “Camminando in Salute” – Tutte le informazioni

Cardano Al Campo – L’accensione dell’albero dà il via al Natale di Cardano. L’appuntamento nella data tradizionale dell’8 dicembre. Ricco il calendario di iniziative, tra spettacoli, presentazione del Tacuèn de Cardan, concerti e molto altro – Tutte le informazioni

Cocquio Trevisago – Aspettando Babbo Natale: a Cocquio Trevisago una festa per tutta la comunità grazie all’entusiasmo dei più giovani. Domenica 14 dicembre 2025 il piazzale comunale di via Roma 54 si prepara ad accogliere famiglie, bambini e ragazzi per una giornata dedicata alla magia del Natale – Tutte le informazioni

Cuasso al Monte – A Cuasso al Monte arriva la magia: apre la nuova pista di ghiaccio del Villaggio di Natale. Domenica 7 dicembre sarà inaugurata la nuova “pista di ghiaccio sostenibile” – zero consumo d’acqua e di elettricità, unica nel suo genere, cuore pulsante delle festività 2025 e simbolo di un Natale che unisce, diverte e fa sognare – Tutte le informazioni

Gavirate – A Gavirate arriva il grandissimo scivolo gonfiabile di Babbo Natale. Ci sarà anche una splendida sfera scenografica, perfetta per selfie e foto ricordo, e una suggestiva casetta di Natale con il trono di Babbo Natale – Tutte le informazioni

Gorla Minore – A Gorla Minore tornano gli Elfi di Babbo Natale. L’iniziativa, giunta al secondo anno, è stata accolta con entusiasmo da decine di famiglie che hanno aderito durante il mercatino natalizio– Tutte le informazioni

Leggiuno – Tornano le Lucine, la magia del Natale è pronta ad avvolgere Leggiuno. Un intero centro storico dal 6 dicembre al 6 gennaio si veste a festa con oltre un milione di luci LED e trasformando l’intero comune in un villaggio dall’atmosfera natalizia – Tutte le informazioni

Maccagno con Pino e Veddasca – Il 6 dicembre inaugura il percorso dei presepi artigianali a Garabiolo. Decine di installazioni danno vita ad un’affascinante esposizione a cielo aperto visitabile fino al 6 gennaio – Tutte le informazioni

Solbiate Olona – A Solbiate Olona la “Piazza di Babbo Natale”. I bambini e le loro famiglie entreranno in un vero e proprio mondo natalizio e potranno spedire le letterine coi loro desideri – Tutte le informazioni

Varese – Grandi novità al Rubino Christmas Market 2025. Riapre il temporary store di Rubino Spiriti in via San Martino a Varese. In arrivo un nuovo prodotto, evoluzione della ricerca iniziata con l’Amaro Rubino. Novità anche sul fronte degli eventi: il brand sarà presente per la prima volta ad Artigiano in Fiera – Tutte le informazioni

Varese – Natale a Varese con la meraviglia di 500mila lucine e tante iniziative. Dal 28 novembre tante le attività natalizie nel capoluogo, con il grande spettacolo di luci ai Giardini Estensi, il mercantino in piazza, la pista di pattinaggio nel parco e tantissime iniziative in tutta la città – Tutte le informazioni

Varese – San Michele Christmas Night: una serata speciale tra sport, storie e festa a Varese. Il 13 dicembre l’Istituto De Filippi di Varese ospita l’evento natalizio del San Michele Calcio con cena di gala, ospiti sportivi e lotteria – Tutte le informazioni

Porto Ceresio – Porto Ceresio festeggia vent’anni di presepi tra mostra e percorso all’aperto. Dal 14 dicembre 2025, con inaugurazione in piazzale Luraschi, al 6 gennaio 2026 diorami e presepi artistici in mostra ed un percorso tra le vie del paese – Tutte le informazioni

Casorate Sempione – A Casorate Sempione la festa di Natale di AGenCas tra giochi, tradizioni e solidarietà. Con la caratteristica partenza dei trattori verso la casetta di Babbo Natale nel bosco – Tutte le informazioni

Cuvio – La voce gentile di Angela e il Natale che fa bene al cuore. Domenica 14 dicembre al Teatro di Cuvio la presentazione di un’edizione speciale di scritti e pensieri di un’insegnante amata. Un’occasione per ritrovare senso, empatia e speranza – Tutte le informazioni

Cadegliano Viconago – A Cadegliano Viconago torna il Festival delle Arti Sceniche Figurative, dedicato a Gian Carlo Menotti. Un’edizione speciale del Festival rende omaggio al compositore di fama mondiale, con un programma ricco di spettacoli, concerti, mostre e eventi imperdibili, tra cui la suggestiva rappresentazione di Antigone – Tutte le informazioni

Rescaldina – A Rescaldina va in scena “La Lezione” di Ionesco: il Laboratorio delle Idee torna sul palco. Appuntamento sabato 13 dicembre alle ore 21 all’auditorium comunale. L’ingresso è libero e gratuito – Tutte le informazioni

Varese – A Varese la proiezione di Mr Nobody against Putin, l’insegnante anticonformista che sfida il regime. Lo propone l’associazione Le Vie dei Venti, sabato 13 dicembre. Interverrà anche Anna Zafesova, giornalista del quotidiano La Stampa – Tutte le informazioni

Varese – Cinequanon festeggia 30 anni: una giornata di cinema, memoria e futuro. La festa si svolgerà sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 16, nella sala di Filmstudio 90 – Tutte le informazioni

Varese – Al Miv di Varese arriva “Primavera”, il film dedicato all’incontro tra Vivaldi e la giovane violinista Cecilia – Tutte le informazioni

Gallarate – Al Teatro delle Arti la meravigliosa macchina teatrale dello Schiaccianoci dei Colla. L’ultimo appuntamento del 2025 della rassegna per famiglie è davvero speciale – Tutte le informazioni

Somma Lombardo – Un festival “cucito a mano”: a Somma Lombardo torna “Scrittrici Insieme”. Quest’anno la due giorni propone un percorso dedicato alla creatività e all’arte al femminile. Tra le ospiti Beatrice Merz e Bianca Pitzorno. Domenica sera il concerto in memoria di Paolo Carù – Tutte le informazioni

Luino – Due incontri letterari a Luino: un romanzo inquietante e un giallo affascinante. Due appuntamenti imperdibili con gli autori Daniele Oldani e Marco Marcuzzi, in un weekend di letture, dialoghi e auguri natalizi – Tutte le informazioni

Varese – Nel mese di dicembre tre incontri con gli autori in Sala Montanari a Varese. Appuntamento con Luciano Canfora, Rosy Bindi e, nell’ambito del Premio Chiara, con gli scrittori Marta Morazzoni e Andrea Kerbaker– Tutte le informazioni

Brinzio – Spettacolo di Natale di Compagnia Armonica a Brinzio. Lo spettacolo è realizzato con il patrocinio del Comune di Brinzio e in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Eusebio e la Biblioteca Comunale di Brinzio – Tutte le informazioni

Samarate – La Corale Giuseppe Verdi di Samarate torna in concerto con “L’Ospite d’Inverno”. Torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale samaratese, con un interessante programma, in collaborazione anche con Orchestra Sinfonica e Gruppo Vocale del liceo musicale “Candiani Bausch” – Tutte le informazioni

Brinzio – Concerto di Natale in chiesa a Brinzio. Appuntamento sabato 13 dicembre ore 20:45 con il Coro Piambello di Brusimpiano (Direttore Renato Orsenigo) e la Corale SS. Crocifisso di Ponte Tresa (Direttore Maurilio Ghirimoldi) – Tutte le informazioni

Castellanza – “CDivertivamo”: per gli auguri di Natale la banda Santa Cecilia di Castellanza apre l’album dei ricordi. In scaletta ci saranno infatti i brani del cd “La città dei campanili”, realizzato dalla banda 21 anni fa. Appuntamento al Teatro di via Dante – Tutte le informazioni

Cuvio – Vecchie cronache per il nuovo anno: arriva il Taccuin de Cüvi 2026. Documenti fragili, spesso salvati dall’oblio, hanno riportato alla luce episodi sconosciuti e sorprendenti della Valcuvia a cavallo del ’900: un curioso tentativo di seduzione, un incidente che coinvolse il vescovo di Como, l’eroico gesto di un ragazzino di 13 anni. La serata allietata dal tradizionale concerto – Tutte le informazioni

Ferno – “Note d’Autunno 2025”, a Ferno e Lonate Pozzolo un viaggio nella musica classica. La rassegna si apre domenica 14 settembre alle 17 con un concerto di musica barocca nella chiesa di Santa Maria Assunta a Ferno e proseguirà con diversi appuntamenti fino al mese di dicembre – Tutte le informazioni

Gallarate – A Gallarate “I sabati musicali di Auser” portano il concerto deI Karminantes, folk dall’Europa Latina al Sud America. La serata si aprirà con un aperitivo etnico, prima di passare alla musica che fa… il giro del mondo. Ecco come partecipare – Tutte le informazioni

Germignaga – Il 13 dicembre Rossella Bellantuono omaggia Mia Martini al Teatro Italia di Germignaga. Nel concerto troveranno spazio alcuni dei brani più significativi di Mia Martini, riproposti con nuovi arrangiamenti energici e intimisti. Confermato anche il biglietto sospeso, iniziativa solidale che permette di donare un ingresso a chi non può permetterselo – Tutte le informazioni

Taino – Il Canto di Natale in scena al Teatro dell’Olmo di Taino. Domenica 14 dicembre alle ore 16 lo spettacolo natalizio per bambini e famiglie per un nuovo appuntamento con la rassegna Parade. Ingresso a offerta libera – Tutte le informazioni

Induno Olona – Chiesa gremita a Biumo per lo spettacolo in memoria di Giacomo Ascoli. A Induno Olona il secondo evento. Oltre 500 persone alla chiesa di Biumo Inferiore per assistere al debutto de La Leggenda del saggio Artabàn che tornerà in scena domenica 14 dicembre alle ore 21 nella chiesa di San Paolo Apostolo di Induno Olona – Tutte le informazioni

Varese – Una fiaba musicata per Santa Lucia: a Varese arriva Nevina e Fiordaprile. Sabato 13 dicembre al Circolo di viale Belforte la rassegna “Musica nei Quartieri – Aspettando il Natale” – Tutte le informazioni

Varese – Un blues per Gaza: a Varese cena e concerto di solidarietà con Max De Bernardi e Veronica Sbergia. Domenica 14 dicembre Medici Senza Frontiere, in collaborazione con TuMiTurbi e l’associazione Black & Blue, promuove “Musica Senza Frontiere”, una cena–concerto nata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti umanitari – Tutte le informazioni

Varese – “Note di Natale”: a Varese un concerto che illumina. Nell’atmosfera avvolgente dell’auditorium del liceo musicale, tra luci soffuse e volti attenti, il concerto si trasformerà in un abbraccio collettivo – Tutte le informazioni

Saronno – Il Concerto di Natale del Coro Hebel nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Saronno. L’appuntamento è per venerdì 12 dicembre alle 21. Ad arricchire il concerto anche la partecipazione dei cori scolastici del progetto “Coralmente” – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Hansel, Gretel e la strega Clodoalda al Teatro Bosco di Busto Arsizio. Lo spettacolo della compagnia L’Arca di Noe in scena domenica 14 dicembre alle ore 17 apre il tris di spettacoli per famiglie in programma per il periodo natalizio – Tutte le informazioni

Varese – Alice nel paese delle meraviglie è il musical in scena domenica al Teatro di Varese. Domenica 14 dicembre alle ore 17 il nuovo musical della Compagnia delle formiche promette meraviglia ed emozioni per grandi e bambini – Tutte le informazioni

Gavirate – La mostra “Con gli occhi di Francesco” dell’artista Toniutti apre “Natale al Chiostro di Voltorre”. Sabato 13 dicembre il vernissage della mostra che vedrà anche l’accensione delle luci natalizie. Iniziative proseguiranno fino al 25 gennaio – Tutte le informazioni

Azzate – “Sulla strada di Eddy”: ad Azzate il racconto della vita da pastore. Gli scatti di Mario Baratelli esposti in sala consigliare restituiscono tutta l’umanità e la dignità di un mestiere antico, ancora oggi presente nel nostro territorio – Tutte le informazioni

Albizzate – Una Natività del Rinascimento ad Albizzate: in mostra l’opera della Bottega di Filippo Lippi. L’iniziativa è promossa dal Comune di Albizzate e da Volarte Italia, associazione presieduta da Adelio Airaghi e impegnata anche nella valorizzazione del patrimonio artistico – Tutte le informazioni

Biandronno – A Biandronno apre la mostra del “Bianco Lombardo”: in esposizione oltre 30 opere del Maestro Antonio Pedretti. Villa Borghi ospiterà da domenica 14 dicembre la collezione dedicata al paesaggio lacustre del noto pittore varesino – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – A Busto Arsizio la 43ª Giornata Borsa-Scambio di Minerali e Fossili. L’evento si terrà domenica 14 dicembre 2025 presso la Sala delle Feste del Museo del Tessile, un appuntamento ormai storico per appassionati, collezionisti e curiosi del mondo naturale – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Scatti d’autore e satira pungente, la Galleria Boragno chiude l’anno tra arte e risate. La Galleria Boragno di Busto Arsizio conclude il dicembre con Silvia Gallo Stampino e Alberto Ceccuzzi per un weekend tra foto d’autore e risate – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – “Natura in punta d’ago”: al Museo della Collegiata un ricamo seicentesco per gli 800 anni del Cantico delle Creature. Dal 15 novembre 2025 al 1° febbraio 2026 il Museo di Castiglione Olona celebra San Francesco con un’esposizione dedicata alla bellezza della natura ricamata e dipinta – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – “Il Bambino e san Giovannino”: nuovo capolavoro di Natale alla Collegiata di Castiglione Olona. L’ Adorazione con il Bambino e san Giovannino di Bartolomeo di Giovanni, collaboratore di Ghirlandaio e Botticelli, è l’ospite speciale della Collegiata per il Natale 2025. Per l’occasione si apriranno le porte della sagrestia cinquecentesca, di norma preclusa alle visite – Tutte le informazioni

Gallarate – Il colore e le emozioni: al museo Maga di Gallarate apre la mostra “Kandinsky e l’Italia”. Progettata e realizzata dal Maga in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, si concentra sulla centralità dell’opera e del pensiero del maestro russo in relazione alla scena europea e alla grande stagione dell’astrattismo italiano – Tutte le informazioni

Gazzada Schianno – La mostra “Gian Luigi Bennati. L’umano e il sacro” allo “Spazio Clip” del Liceo Artistico “Frattini” di Varese. L’esposizione che rientra nelle iniziative organizzate per ricordare i 50 anni dalla morte del fondatore del liceo, rimarrà aperta dal 22 novembre sino al 23 dicembre 2025, festività escluse, e sarà visitabile durante gli orari di apertura del Liceo, sia al mattino che al pomeriggio – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Imagerie, teatrini e sortilegi in mostra a Villa Fumagalli e per le strade di Laveno Mombello. Venerdì 5 dicembre alle ore 17 a Villa Fumagalli l’inaugurazione della mostra in parte diffusa per la città, con tanto di mappa per la Caccia al tesoro di Laveno – Tutte le informazioni

Morcote – Luigi Bello, “Segno e osservazione”: a Morcote la retrospettiva dedicata all’artista del silenzio. Sabato 29 novembre alle 15 alla Galleria Poma si inaugura “Segno e osservazione”, la retrospettiva che ripercorre la vita artistica del pittore e ceramista Luigi Bello. La mostra sarà visitabile fino al 16 gennaio 2026 – Tutte le informazioni

Varese – “Giorgio Casali fotografo. Paesaggi pubblici e privati”: Varese dedica una mostra al Castello di Masnago. Dal 20 settembre al 15 marzo sarà possibile vedere una selezione di fotografie che attraversano vari ambiti, dai paesaggi urbani e

industriali a quelli più intimi e privati – Tutte le informazioni

Varese – Giuseppe Veneziano alla Galleria Punto Sull’Arte con la sua mostra personale “Ogni favola è un gioco”. L’esposizione è corredata da un catalogo bilingue – Tutte le informazioni

Varese – “Oltre Pinocchio”, una nuova mostra temporanea al Museo Castiglioni di Varese. La fiaba di Collodi diventa chiave per esplorare l’infanzia e i suoi riti di passaggio: libri, fotografie, marionette e installazioni interattive al Museo Castiglioni di Villa Toeplitz – Tutte le informazioni

Varese – Alla Fondazione Marcello Morandini di Varese un pomeriggio dedicato ai caregiver. L’iniziativa rientra nel progetto “Memorie d’arte”, un percorso che unisce arte, memoria e benessere e che la Fondazione porta avanti da diversi anni– Tutte le informazioni

Viggiù – Viggiù, al Museo Butti la mostra “Vedere a oltranza” di Claudio Olivieri. Da domenica 5 ottobre 2025 a mercoledì 7 gennaio 2026, il Museo Butti Contemporanea ospita la mostra “Claudio Olivieri. Vedere a oltranza”, dedicata a uno degli artisti italiani più significativi della seconda metà del Novecento – Tutte le informazioni

Carnago – A Carnago una camminata solidale per raccogliere cibo per il Canile di Uboldo. Appuntamento per sabato 13 dicembre alle ore 15.50 per l’iniziativa solidale aperta a tutti. Non è necessario partecipare alla camminata per contribuire – Tutte le informazioni

