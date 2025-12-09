Varese News

Tempo Libero

Varese

Al Miv di Varese arriva “Primavera”, il film dedicato all’incontro tra Vivaldi e la giovane violinista Cecilia

tempo libero generica
Incontri

14 Dicembre 2025

Domenica 14 dicembre alle 17.30 il Miv – Multisala Impero Varese propone un appuntamento speciale: l’anteprima del film “Primavera”, opera cinematografica ambientata nella Venezia dei primi anni del Settecento e firmata dal regista Damiano Michieletto.

La storia: musica, talento e libertà nella Venezia barocca

Il film racconta la vita di Cecilia, ventenne cresciuta sin dall’infanzia all’Ospedale della Pietà, il più grande orfanotrofio veneziano e al tempo stesso un’istituzione musicale d’eccellenza, capace di formare alcune delle migliori interpreti europee. Dotata di un talento straordinario per il violino, Cecilia vive un paradosso: l’arte le ha aperto la mente, ma non le ha spalancato le porte del mondo.
Le giovani musiciste della Pietà possono infatti esibirsi soltanto all’interno dell’istituto, celate dietro una grata e destinate a suonare per nobili e mecenati.

La quiete forzata del suo destino cambia quando un nuovo maestro di violino arriva all’Ospedale della Pietà. Il suo nome è Antonio Vivaldi, destinato a diventare uno dei più grandi compositori della storia. L’incontro con lui porta nella vita di Cecilia un inatteso “vento di primavera”, capace di scuoterne certezze, desideri e futuro.

Il cast e la produzione

Il film si avvale di un cast di grande rilievo:

  • Tecla Insolia nel ruolo di Cecilia

  • Michele Riondino

  • Fabrizia Sacchi

  • Andrea Pennacchi

  • Valentina Bellè

  • Stefano Accorsi

La regia è firmata da Damiano Michieletto, mentre la sceneggiatura porta la firma dello stesso Michieletto insieme a Ludovica Rampoldi.

9 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.