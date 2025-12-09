Varese News

Tempo Libero

Cuvio

Vecchie cronache per il nuovo anno: arriva il Taccuin de Cüvi 2026

Documenti fragili, spesso salvati dall’oblio, hanno riportato alla luce episodi sconosciuti e sorprendenti della Valcuvia a cavallo del ’900: un curioso tentativo di seduzione, un incidente che coinvolse il vescovo di Como, l’eroico gesto di un ragazzino di 13 anni. La serata allietata dal tradizionale concerto

Generico 08 Dec 2025
Incontri

13 Dicembre 2025

A Cuvio il Natale arriva in anticipo. Sabato 13 dicembre, nella palestra della Scuola Primaria “Mascioni”, andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la tradizionale serata natalizia con il concerto della Filarmonica Cuviese diretta dalla maestra Irene Guerra e la presentazione del 27° Taccuin de Cüvi, il “Calendario Cuviese” per il 2026.

L’edizione di quest’anno, intitolata “Vecchie cronache dalla stampa di un tempo”, nasce da una lunga e appassionata ricerca tra antichi giornali e riviste. È tra pagine ingiallite, trafiletti dimenticati e notiziole quasi invisibili che Giorgio Roncari e Graziano Tenconi hanno trovato l’ispirazione per il nuovo calendario.

Documenti fragili, spesso salvati dall’oblio, hanno riportato alla luce episodi sconosciuti e sorprendenti della Valcuvia a cavallo del ’900: un curioso tentativo di seduzione, un incidente che coinvolse il vescovo di Como, l’eroico gesto di un ragazzino di 13 anni, straordinarie stagioni frutticole e violente manifestazioni atmosferiche.

Piccole storie che oggi emozionano, divertono e a volte commuovono, raccontando un mondo in cui la notizia di un evento poteva arrivare anche una settimana dopo il suo accadimento.

Il Taccuin, patrocinato da Filarmonica Cuviese e Pro Loco, è molto più di un semplice calendario: è un oggetto identitario, amato dai cuviesi e dagli emigrati che lo richiedono da Francia, Svizzera, Germania, Argentina, Uruguay, Canada e perfino Australia. Le foto, sempre inedite e suggestive, accompagnano i racconti storici e le date delle principali ricorrenze del paese.

Il concerto inizierà alle ore 21 e, come ogni anno, richiamerà un grande pubblico. È il “Natale anticipato” dei cuviesi: un momento di musica, emozione e tradizione che da decenni accompagna la comunità verso le festività.

Durante l’intervallo verrà presentata ufficialmente l’edizione 2026 del calendario. A commentarla sarà Diana Ceriani, scrittrice e cantautrice di brani dialettali, che offrirà una recensione della nuova pubblicazione.

Il Calendario Cuviese 2026 sarà disponibile da lunedì 16 dicembre presso gli sponsor e la Pro Loco di Cuvio.

9 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.