A Besozzo lo spettacolo per bambini I lupi sono cattivi solo nelle favole

Interattivo e divertente lo spettacolo di Lagrù ragazzi racconta di pregudizi e va in scena domenica 15 febbraio alle 16.30 al Teatro Duse per la rassegna Pomeriggi da favola

Pregiudizi e apparenze guidano lo spettacolo I lupi sono cattivi solo nelle favole, in scena domenica 15 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Duse di Besozzo per la rassegna Pomeriggi da favola.

Uno spettacolo divertente e interrattivo che stimola i piccoli spettatori – e non solo loro – a riflettere su miti, convinzioni e luoghi comuni responsabili della cattiva fama del lupo e di chi come lui, riservato e distante, subisce le conseguenze di credenze infondate.

I lupi sono cattivi solo nelle favole Il lupo cattivo è un personaggio ricorrente nella narrativa delle favole. Il lupo incarna tipicamente il ruolo del cattivo, rappresentazione simbolica del male e del pericolo dal quale tenersi alla larga.

Cappuccetto Rosso, i sette capretti, i tre porcellini, sono solo alcuni degli esempi in cui l’animale più nobile dei nostri boschi fa il feroce predatore e, di conseguenza, finisce quasi sempre male. Nello spettacolo della compagnia Lagrù ragazzi, il lupo viene catturato e prima di essere giustiziato, viene processato: si svolge così un vero e proprio dibattimento, con avvocato difensore e pubblico ministero, testimoni (che non possono che essere proprio loro, i protagonisti delle malefatte del lupo…) e un giudice un po’ distratto. Verranno così ripercorse le vicende del lupo attraverso le varie testimonianze e tra esilaranti colpi di scena e inaspettati imprevisti sarà proprio il pubblico a decidere se condannare o no il pericoloso criminale! Dunque, colpevole o innocente?

Pomeriggi da Favola

Come sempre la rassegna per famiglie Pomeriggi da favola al Teatro Duse è promossa dal Comune di Besozzo.

Gli spettacoli vanno in scena la domenica pomeriggio alle ore 16.30. Il quarto e ultimo appuntamento in calendario è per domenica 8 marzo con Viaggio al centro della terra del gruppo Pantarei

Biglietto posto unico a 7 €. Sotto i 3 anni l’ingresso è gratuito.

La biglietteria del teatro apre un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Per prenotazione biglietti scrivere a info@gruppopantarei.it oppure 331 4212911.

Per maggiori infrmazioni biblioteca@comune.besozzo.va.it oppure 0332 970623.