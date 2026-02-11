A Visionare Fulvio Irace racconta il “messia dell’architettura verde” Emilio Ambasz

Proseguono gli appuntamenti di Visionare, i dialoghi di architettura organizzati dall’Ordine degli Architetti di Varese e diretti da Fulvio Irace.

Il prossimo incontro, in programma martedì 25 febbraio alle 19 a Villa Panza (Piazza Litta 1 – Varese), sarà dedicato a una delle figure più visionarie e ancora oggi sottovalutate del panorama architettonico contemporaneo: Emilio Ambasz, definito il “Messia dell’architettura verde“. In quella serata, Fulvio Irace presenterà il libro “Natura&Architettura: la visione di Ambasz“.

Ambasz non ha semplicemente rivoluzionato i modi del progettare: ha cambiato radicalmente la tradizionale maniera di considerare il rapporto dell’uomo con la Natura. Le sue opere, dall’America all’Europa fino al Giappone, hanno anticipato con decenni di anticipo la via d’uscita alla crisi dell’emergenza climatica, prospettando soluzioni che cercano di restituire alla comunità, sotto forma di giardini e parchi, il 100% della terra coperta dall’impronta di un edificio.

La sua proposta è rivoluzionaria nella sua semplicità: invece della tradizionale casa nel giardino (40% per la prima e 60% per il secondo), Ambasz propone modi diversi per avere entrambi, la casa e il giardino: 100% di uno e 100% dell’altro. Opere come il Fukuoka Prefectural Hall (Nella foto in alto) a Fukuoka, in Giappone, aprivano la strada, in un clima di incredulità, a format che oggi sembrano divenuti correnti presso molti studi di architettura internazionale, senza che questo debito sia mai stato riconosciuto.

Per lungo tempo la sua visione è stata giudicata utopica o eccentrica. Oggi, alla luce dell’urgenza della sostenibilità ambientale, il suo lavoro è riabilitato come profetico e lui si impone come precursore del movimento del design sostenibile.

L’architettura pionieristica di Ambasz cerca di incarnare una celebrazione di un’architettura riconciliata con la natura. I suoi progetti architettonici utilizzano una tecnica che lui stesso definisce “il verde sopra il grigio”, in cui architettura e paesaggio sono inseparabilmente integrati. Questo dispositivo innovativo per creare un’architettura, che alcuni hanno definito “architettura verde”, è la ragione per cui i suoi progetti sono stati così influenti.

L’incontro è in presenza e online. Per vederlo in presenza è possibile iscriversi alla mail: formazione@ordinearchitettivarese.it.

L’iscrizione al webinar gratuito è sul nuovo portale formazione del CNA. Agli architetti saranno riconosciuti 2 Crediti Formativi.