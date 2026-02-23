Alla Biblioteca Frera di Tradate una serata su “Bullismo e cyberbullismo” per genitori ed educatori

Giovedì 26 febbraio un incontro pubblico promosso dal Polo Tradatese di Psicologia per approfondire cause, conseguenze e strumenti di prevenzione contro le forme di prevaricazione e violenza tra giovani

Una serata per capire, riconoscere e contrastare bullismo e cyberbullismo, partendo dal ruolo fondamentale di genitori ed educatori. È in programma giovedì 26 febbraio alle 20.30 alla Biblioteca Frera di Tradate l’incontro pubblico dal titolo “Bullismo e cyberbullismo: cosa possono fare genitori ed educatori per proteggere bambini e ragazzi”.

L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa dal Polo Tradatese di Psicologia, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Tradate e con il patrocinio del Comune.

Un fenomeno che tocca scuola, sport e web

Bullismo e cyberbullismo sono forme di prevaricazione che colpiscono soprattutto i giovani e che possono manifestarsi in contesti diversi: a scuola, in ambito sportivo e online. Un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto nuove dimensioni, anche a causa della diffusione dei social e delle piattaforme digitali. La serata si propone di offrire strumenti concreti per riconoscere i segnali di disagio, comprendere le conseguenze psicologiche sulle vittime e riflettere sulla necessità di interventi educativi e legali per contrastare il problema.

Consigli e strumenti per educatori e genitori

Relatori dell’incontro saranno la dottoressa Maura Crivellenti, psicologa psicoterapeuta, e il dottor Cesare Basilico, psicologo psicoterapeuta. I due professionisti guideranno il pubblico in un percorso di approfondimento che metterà al centro il dialogo tra adulti e ragazzi, sottolineando l’importanza della prevenzione e dell’ascolto.

L’obiettivo è fornire a genitori, insegnanti, allenatori ed educatori indicazioni utili per intervenire in modo tempestivo e consapevole, creando ambienti più sicuri e inclusivi.

La serata del 26 febbraio – a ingresso libero e gratuito – vuole essere un momento di sensibilizzazione rivolto a tutta la comunità.