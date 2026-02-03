Esiste un “rischio asteroidi”? Se ne parla a Tradate

Cosa sappiamo davvero degli asteroidi? Siamo al sicuro da un possibile impatto?

Giovedì 12 febbraio al Centro Didattico Scientifico di Tradate, l’astronomo Luca Buzzi della Società Astronomica “G. Schiaparelli” di Varese guiderà i partecipanti in una serata di approfondimento sul tema del “rischio asteroidi”. Numeri, calcoli e studi attuali per comprendere meglio questi “corpi minori” che popolano il nostro Sistema Solare e l’attività di ricerca dedicata a monitorarli.

L’incontro sarà anche un’occasione per conoscere più da vicino il lavoro dell’Osservatorio di Campo dei Fiori, impegnato nello studio delle orbite e nell’astrometria dei NEO, gli oggetti celesti potenzialmente pericolosi che sfiorano la Terra.

E dopo l’approfondimento? Se il cielo sarà sereno, sarà possibile puntare gli occhi (e i telescopi!) verso le meraviglie celesti, per osservare dal vivo ciò che un secolo fa era solo un’ipotesi.

L’appuntamento è alle 21 al Centro Didattico Scientifico EcoPlanetario, in via ai ronchi 75 Tradate (VA).

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria a questo link, ed è promossa dalla Cooperativa AstroNatura, che rientra nel progetto “CostellAzioni” sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.