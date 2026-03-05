«La cultura per vivere bene»: alla Elmec di Brunello un incontro su chirurgia toracica, melanoma e musica

Mercoledì 11 marzo terzo appuntamento della serie promossa dall’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso in collaborazione con LILT e dedicata alla prevenzione e agli stili di vita

Prevenzione, stili di vita e cultura come strumenti di benessere. Torna mercoledì 11 marzo, alle 20.45, la serie di incontri aperti alla cittadinanza “La cultura per vivere bene“, organizzata dall’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso in collaborazione con la LILT — Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Varese.

Questo terzo appuntamento si terrà negli spazi di Elmec Informatica S.p.A., in via Pret 1 a Brunello (Varese), e porterà sul palco due medici specialisti dell’ASST Sette Laghi per parlare di chirurgia toracica e melanoma, temi di grande rilevanza per la salute pubblica e spesso ancora poco conosciuti dalla popolazione.

Gli ospiti della serata

Saranno presenti Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia, e Ivanoe Pellerin, Presidente di LILT Associazione Provinciale di Varese che hanno ideato la serie di incontri.

Gli specialisti saranno Andrea Imperatori Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Toracica, Professore Associato in Chirurgia Toracica, Università dell’Insubria, e Maurizio Lombardo Dermatologo, Responsabile della nuova Struttura Semplice Dipartimentale Melanoma Skin Centre entrambi dell’Ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi.

Modera: Alessandra Toni, giornalista di VareseNews

La serata non sarà solo informazione medica: l’accompagnamento musicale è affidato all‘orchestra “StradiVari”, diretta dal Maestro Fabio Gallazzi, che accompagnerà la serata con musica dal vivo, confermando la vocazione culturale — oltre che scientifica — di questo ciclo di incontri.

L’evento gode del contributo di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Varese.

Quando e dove

Data: Mercoledì 11 marzo 2026

Orario: ore 20.4

Luogo: Elmec Informatica S.p.A. — Via Pret, 1 – Brunello (Varese)

Ingresso: libero, previa iscrizione

Come iscriversi

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati. Per iscriversi è necessario compilare il modulo al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/lacultura-del-vivere-bene-la-cultura-per-vivere-bene-tickets-1982355582912?aff=oddtdtcreator