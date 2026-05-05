La Civil Week porta a Solaro una mostra e un’escape room sui rischi del gioco d’azzardo

Al Polo di Comunità Regina Elena giovedì 7 maggio un appuntamento rivolto alla cittadinanza con attività pensate per coinvolgere e far riflettere su un tema importante e delicato

Un’escape room per riflettere sui rischi del gioco d’azzardo e una mostra fotografica per raccontarne le illusioni. A Solaro prende forma un’iniziativa rivolta alla cittadinanza, inserita nel programma della Civil Week, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema in modo diretto e coinvolgente.

L’appuntamento principale è per giovedì 7 maggio, dalle 15 alle 18.30, al Polo di Comunità Regina Elena di piazza Cadorna, dove sarà allestita un’escape room tematica aperta a tutti.

L’iniziativa propone un’esperienza coinvolgente e interattiva per riflettere insieme sui rischi del gioco d’azzardo. I partecipanti saranno chiamati a entrare in “un labirinto dell’azzardo”, dove osservare, ragionare e collaborare per superare prove senza affidarsi al caso.

«L’invito è quello di usare la logica per scassinare i lucchetti dell’azzardo. Perché il gioco vero è uscirne insieme», spiegano gli organizzatori.

Negli stessi spazi è già visitabile da questa mattina, martedì 5 maggio, la mostra fotografica “A mio rischio e pericolo. Gesti che illudono, gesti che riscattano” di Rossella Rossi.

L’esposizione indaga il mondo dell’azzardo attraverso immagini che raccontano gesti, sguardi e rituali, mettendo in luce “le illusioni del controllo e della vincita facile”.

La rassegna è organizzata da Spazio Giovani e dall’Hub Informagiovani/Informafamiglie, con il sostegno di Ats Città Metropolitana, ed è stata inaugurata questa mattina dalla sindaca di Solaro Nilde Moretti.

Un’iniziativa che punta a coinvolgere soprattutto i più giovani, offrendo strumenti di consapevolezza attraverso linguaggi innovativi e accessibili.