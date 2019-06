Danze celtiche, fumetti e feste in piazza

Il primo fine settimana d’estate si apre all’insegna delle sagra e delle feste da vivere all’aperto. Attenzione a possibili temporali, sopratutto nella giornata di sabato ma le temperature non si abbassano.

SAGRE E FESTE

Varese – Una serata speciale tra i locali della movida, dove tutti sono “plastic free”: è quella di venerdì nel centro della città e verrà inaugurata da Filippa Lagerback, insieme all’assessore Dino De Simone consegnerà le vetrofanie ai bar aderenti all’iniziativa – Tutto il programma

Varese – Piazze in festa per domenica 23, dalle 10 e 30 fino alle 23 e 30 nel centro città. Gonfiabili, fiabe, sport e tanto altro. Appuntamento in piazza San Vittore, piazza Podestà, piazza Montegrappa e piazza Carducci- Tutto il programma

Varese – Dj set di Dj Gabry per venerdì sera in Via Donizetti in occasione delle serate organizzate dal Comitato Commercianti di Via Donizetti – Tutto il programma

Albizzate – Sabato 22 giugno (solo a cena) e domenica 23 giugno per tutto il giorno torna la festa dei pescatori al Parco Lattanzi di Albizzate. L’appuntamento organizzato dall’Associazione Pesca Sportiva Albizzatese è una tradizione attesa da tutto il paese per dare il via alla stagione estiva. La festa del pescatore anche quest’anno si prepara a cucinare le sue specialità culinarie: pasta al ragù, pasta alla pescatora, grigliate di carne, grigliate di pesce, frittura e molto altro. – Tutto il programma

Monvalle – A Monvalle ritorna la “Sagra del fritto misto”. La Proloco Monvalle anche quest’anno organizza la festa dedicata al fritto di mare. La sagra comincerà la sera di sabato 22 giugno e continuerà a partire dalle 11.30 di domenica 23 – Tutto il programma

Besozzo – Besozzo celebra il cinema in una due giorni ricca di appuntamenti. L’Amministrazione Comunale di Besozzo, in collaborazione con Filmstudio 90, Cortisonici, Totem, Icare, Black and Blue Festival organizza, venerdì 21 e sabato 22 giugno all’interno dei cortili del Palazzo Comunale (Via Mazzini, 4-10), “Besozzo in aria” 2019: cinema, incontri, fumetti e musica. L’appuntamento estivo-culturale promosso dal Comune di Besozzo si preannuncia ricco e vario, destinato a pubblici di tutte le età. – Tutto il programma

Dumenza – Appuntamento a Dumenza per la festa Celtica. L’appuntamento è per sabato 22 e domenica 23 giugno alla storica sede del Centro Carà per due giorni di concerti e iniziative. L’evento è organizzato, come da tradizione, dalla ProLoco – Tutto il programma

Arcisate – Festa alla Lagozza con la Sagra del pesce e “Quatar pass par Arcisà”.

Sabato 22 e domenica 23 giugno torna la festa organizzata dall’Atletica G.S Miotti. Domenica la 34esima edizione della gara podistica partirà alle 9 – Tutto il programma

Brusimpiano – Torna anche quest’anno una delle sagre più gustose dell’estate in Valceresio. Sabato 22 e domenica 23 giugno, la Pro loco di Brusimpiano propone la quarta Sagra della polpetta nella tradizionale location di Piazza Lago, con polpette in tante versioni diverse. – Tutto il programma

Cantello – ’Avis comunale di Cantello organizza per sabato 22 giugno la seconda edizione di “Pizza in piazza”. La festa si svolgerà a partire dalle 19 in piazza De Gasperi, e sarà l’occasione per stare insieme, mangiare all’aperto ma soprattutto per conoscere l’Avis e l’importante tema della donazione del sangue. – Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – Sapori e colori internazionali nel fine settimana a Lavena Ponte Teresa dove da venerdì 21 e a domenica 23 giugno si svolgerà una manifestazione con street food, dj e animazione, mini luna park per i bambini e happy hour sotto le stelle. La manifestazione si svolgerà all’area feste venerdì e sabato dalle 10 alle 24 e domenica 23 giugno dalle 10 alle 17. – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – Musiche tradizionali, cibo tipico e tanto altro alla festa senegalese organizzata dal gruppo della zona di Malpensa. Quest’anno la festa giunge alla sua XIII edizione ed è in programma per il 22 giugno – Tutto il programma

Cardano al Campo – Dodici spine, dodici birre da quattro diversi birrifici artigianali. È il cuore di “Birre in circolo”, la tre giorni dedicata al mondo birrario proposta al Circolo Quarto Stato di Cardano, promossa in collaborazione con Barley House, il primo beer shop di Gallarate. Appuntamento dal 21 al 23 giugno, al venerdì e al sabato dalle 18 all’1 di notte, alla domenica dalle 18 fino a mezzanotte. – Tutto il programma

Gallarate – Secondo fine settimana ricco di eventi, inseriti nel programma di #estateingallarate. Si inizia al venerdì sera e si finisce alla domenica: tre giorni non stop, sempre con proposte in grado di catturare pubblico di tutte le età: dal Coro Divertimento Vocale alle moto – Tutto il programma

Somma Lombardo – Torna la festa medievale. Piazza Scipione torna al medioevo per un fine settimana, offrendo ristoro nella Locanda d’epoca allestita per l’occasione e da dove sabato 22 giugno, a partire dalle ore 19, sarà possibile assistere all’esibizione del gruppo Sbandieratori e Musici Città di Somma Lombardo in collaborazione con gli armigeri della ASD Fenice Viscontea​. In programma anche tanti laboratori per bambini – Tutto il programma

Busto Arsizio – Tipico Eventi e l’Associazione Culturale le Officine arrivano al Museo del Tessile di Busto Arsizio in Via Volta con un weekend all’insegna delle migliori specialità della cucina dell’ Emilia Romagna, grande protagonista lo Gnocco Fritto. Il Festival si terrà da Venerdì 21 a Domenica 23 Giugno e sarà sempre a ingresso gratuito. – Tutto il programma

Saronno – Conto alla rovescia per la Notte Bianca 2019 a Saronno. Appuntamento sabato 22 giugno, a partire dalle 19 e fino alle 2 del mattino. Quest’anno verrà organizzato l’evento concerto di gruppi musicali, tra i quali il gruppo Ligastory (tributo Ligabue) in Piazza Libertà. Nelle vie del centro shopping, negozi aperti, musica e divertimento per tutti. – Tutto il programma

Samarate – Torna a Cascina Costa l’appuntamento più amato dagli appassionati di motori d’epoca della nostra zona: l’MV Agusta Revival. L’appuntamento per sabato 22 e domenica 23 giugno, come sempre nella frazione di Samarate, “casa” dell’Agusta fin dai tempi delle produzioni di moto da corsa. E quest’anno è anche un anniversario importante, visto che si tratta della 25esima edizione. – Tutto il programma

Uboldo-Gerenzano – Festa Contadina, quarta edizione. Si svolgerà domenica 23 giugno 2019, presso il Fontanile di San Giacomo. Alle ore 10 sono previste visite guidate all’area naturalistica del fontanile, nell’area naturalistica del Parco dei Mughetti. A seguire visite guidate all’Oratorio di San Giacomo e tanto altro – Tutto il programma

Stabio (Ch) – “La battaglia dei cuscini” e “Le avventure del piccolo sarto”: due spettacoli teatrali gratuiti particolarmente adatti ai bambini animeranno piazza Maggiore in questo primo fine settimana d’estate, in occasione della mostra temporanea “Fare il filo”, allestita dal Museo della civiltà contadina di Stabio e grazie alla collaborazione del Dicastero cultura di Stabio. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Quattro associazioni insieme per insegnare in un pomeriggio, a grandi e piccini, a rispettare anche gli anfibi “urbani”, come quelli che crescono e si riproducono nelle vasche dell’immensa fontana di Villa Toeplitz. L’appuntamento è per sabato 22 giugno alle ore 16 nel parco della grande Villa di Sant’Ambrogio (ingresso da via del Casluncio) – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – L’Associazione Amici del Sacro Monte, nell’ambito della programmazione delle “Conversazioni 2019 a Santa Maria del Monte” organizza la conferenza “Asteroidi: un pericolo per la terra?”. Relatore Luca Buzzi, ricercatore dell’Osservatorio Astronomico “G.V. Schiaparelli” di Varese. Appuntamento per sabato 22 giugno alle 15,30. – Tutto il programma

Brinzio – Cause ed effetti sull’ambiente degli incendi boschivi nelle Prealpi e Alpi lombarde. Di questo si parlerà sabato 22 giugno in un incontro organizzato dal Cai di Varese che prevede prima una lezione e poi una passeggiata. – Tutto il programma

Brinzio – Tra le lezioni del Corso dedicato al legno di castagno Interreg UpKeepTheAlps è organizzata una mattina aperta al pubblico per parlare della filiera del legno: Dalla gestione selvicolturale dei nostri boschi fino all’utilizzo del legname. L’appuntamento è per domenica 23 giugno dalle 9.00 alle 13.00 presso la sala convegni del Museo della Cultura rurale prealpina di Brinzio in via Trieste. – Tutto il programma

Gazzada Schianno – Interessante appuntamento organizzato da “Aiutiamo la paraplegia – Club Clay Regazzoni Onlus”: domenica 23 giugno, con la collaborazione di “Amici della Formula 1” sarà organizzato l’evento “Motori in villa” a Gazzada Schianno. Si tratta di un’esposizione di auto Formula 1, sportive e storiche, anche moto, nello scenografico contesto di Villa Cagnola. Nell’occasione si festeggerà il 50 anniversario di sacerdozio del presidente dell’associazione “Aiutiamo la paraplegia”, don Luigi Avanti. – Tutto il programma

Lozza – La Biblioteca di Lozza e l’Associazione Parrhesia organizzano una lettura itinerante di alcuni brani tratti da tre classici della letteratura mondiale. Un viaggio che attraversa le età della vita – Tutto il programma

Gornate Olona – Una cena sotto le stelle per dare il benvenuto all’estate. L’appuntamento è al Monastero di Torba per la serata di sabato 22 giugno. Aperte le prenotazioni – Tutto il programma

Valmorea – Domenica 23 giugno alle 18 a Valmorea, nella bella cornice di Palazzo Sassi, nuovo appuntamento del Parco Valle del Lanza in collaborazione con l’Associazione Culturale Karakorum Teatro, che propongono uno spettacolo per tutti, bambini, adulti e anziani, che indaga in forme nuove e coinvolgenti il tema del clima. – Tutto il programma

CAMMINATE ED ESCURSIONI

Bodio Lomnago, Galliate Lombardo, Daverio – Cammina, mangia e guardati in giro. La Pro Loco di Bodio Lomnago e la Pro Loco Galliate Lombardo organizzano domenica 23 giugno la 5a edizione di “Explorando”, camminata eno-gastronomica per bambini e adulti. – Tutto il programma

Ternate – Un fine settimana in famiglia da trascorrere nel verde, alla scoperta dei territori del lago di Comabbio e Lago di Varese, in notturna o in pieno giorno, accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Aigae.- Tutto il programma

Abbiategrasso – Domenica 23 giugno è prevista l’ottava tappa della Via Francisca del Lucomagno organizzata da Morandi Tour di Varese. Una camminata organizzata lungo il cammino per una tappa che dal borgo di Abbiategrasso arrivo sino a raggiungere il borgo di Fallevecchia – Tutto il programma

SPORT

Travedona Monate – Weekend all’insegna dello sport quello del 22-23 giugno a Travedona Monate. Dalle ore 14 di sabato 22, alle ore 14 di domenica 23 si terrà il Day & Night only Basket: 24 ore di gioco non stop, senza limiti di età. L’evento, organizzato per il ventennale di Varese Young Eagles e patrocinato dal comune di Travedona Monate, si svolgerà presso la palestra comunale di via Don Sturzo 40 e il campo da basket all’aperto adiacente. – Tutto il programma

MUSICA E FESTIVAL

Varese – Un fine settimana dedicato al rock’n’roll in Piazza Motta a Varese. Appuntamento per venerdì e sabato con musica live, concerti e tanto altro. Tra i gruppi in concerto The Fever, The Goose Bumps e Carmen & Les Paillons. – Tutto il programma

Morosolo – Concerto dalla band Decanter con un tributo al rock italiano per sabato sera, dalle 20 e 30 al Riarma Cafè.

Luino – Sabato 22 giugno alle 21 al Parco a Lago di Luino avrà luogo il concerto di Saul Bertoletti che vive in Italia ma e’cresciuto in Scozia – Tutto il programma

Arcisate – Alle 21 alle antiche fornaci di via Manzoni 36, ci sarà prima un momento con dj Radio Street per ascoltare e ballare i grandi successi anni 80 su vinile e poi un concerto live del gruppo Bad reputation. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Un concerto sotto le stelle per festeggiare San Giovanni. L’appuntamento è per sabato sera in piazza San Giovanni con il Corpo Musicale Pro Busto diretto dal maestro Franco Conetta – Tutto il programma

Busto Arsizio – L’Associazione Culturale Musikademia invita la cittadinanza bustocca ai cinque concerti gratuiti della “Stagione Cameristica 2019–Quarta Edizione” che si terrà, a partire dal prossimo 21 giugno, presso Villa Calcaterra (Viale Magenta, n. 70) – Tutto il programma

Olgiate Olona – Il Jazzaltro festival, che si terrà a Villa Restelli (Olgiate Olona, via Restelli 20), domenica 23 giugno 2019, alle ore 21:00, proporrà la presentazione live del nuovo album dei Korabeat intitolato “Yakar”, uscito il 28 febbraio 2019 (su etichetta K-Brothers, distribuzione Egea music). – Tutto il programma

Castiglione Olona – Concerto d’estate nel Borgo per la Filarmonica castiglionese. L’appuntamento è per sabato 22 giugno alle 21.30 con il Concerto d’estate del Corpo filarmonico Santa Cecilia – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Sabato 22 giugno un bel concerto all’aperto conclude la stagione 2018/2019 del Nuovo Teatro di Cuasso. L’appuntamento è per le 21, all’Anfiteatro sotto le stelle di via Cacciatori delle Alpi a Cuasso al Monte, dove il teatro diretto da Paolo Franzato e la Pro loco propongono un concerto del John Paul II Choir diretto da Samuele Cane. – Tutto il programma

Desio – Al Parco Tittoni il fine settimana è con Carmen Consoli e gli Eiffel 65

La cantante sarà di scena nella serata di venerdì 21 giugno ma il weekend continua con la dance e un omaggio a Lucio Dalla – Tutto il programma

ARTE

Viggiù – Le visioni di Piermario Dorigatti al Museo Butti. Domenica 23 giugno alle 11 si inaugura una personale del pittore Piermario Dorigatti, nona ed ultima tappa del progetto nato nel 2015 intitolato “Nove artisti allievi di Gottardo Ortelli – Tutto il programma