“Vasi Comunicanti” diventa un libro e si presenta a Varese

Le frontiere sono luoghi a sé, impossibili da definire, da descrivere in una forma netta, sono un flusso in continua trasformazione che non può essere fermato, non può essere disegnato… ma solo raccontato.

Gli spazi della frontiera (connettori geografici, economici, turistici e culturali) danno ispirazione al progetto e suggeriscono il punto di partenza per una modalità “nuova” di lavorare sul territorio.

Il nostro progetto “Vasi Comunicanti” è arrivato alla quarta edizione. Non solo racconti dalla frontiera, ma anche uno spettacolo e un libro, che raccoglie tutti i racconti delle quattro edizioni.

La presentazione a Varese, nella Biblioteca Civica, in un incontro che parla di un confine che se per gli Stati è separazione, per le persone diventa una fonte di incredibili opportunità.

Ingresso libero, prenotazione consigliata