A Comabbio per parlare di manga, ambiente e biodiversità

A Comabbio continua MangaWard, la rassegna dedicata al fumetto giapponese organizzata dal Comune e dalla biblioteca. Il prossimo appuntamento sarà su Nausicaa della valle del vento di Hayao Miyazaki ed è in programma per venerdì 17 febbraio alle 20:30 in sala Lucio Fontana.

Il manga racconta la storia di Nausicaä, la principessa di un piccolo regno in un mondo post apocalittico, che viene coinvolta in una guerra tra fazioni rivali mentre un disastro ambientale minaccia la sopravvivenza del genere umano. Nausicaä guiderà il suo popolo alla ricostruzione dalle distruzioni della guerra. Il sacrificio di Nausicaä e il compimento di una profezia indicheranno all’umanità una via di pace, comprensione reciproca e convivenza con la natura. Durante l’incontro si scoprirà qualche curiosità in più sull’autore e sulla sua tecnica. Si potrà inoltre osservare anche le opere realizzate da giovani mangaka e le tavole illustrative sulla storia dei manga.

Visti i temi raccontati in Nausicaa della valle del vento, l’incontro di venerdì sarà anche l’occasione per parlare di ambiente e biodiversità in compagnia di Alessandra Campioni, apicoltrice, e Grégoire Dubois, ricercatore e responsabile del progetto “Biodiversity & Ecosystems Services” del Jrc. Insieme aiuteranno a capire come possiamoè possibile intervenire per aiutare la salute del pianeta nella vita di tutti i giorni.