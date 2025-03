Meditazione e bagno sonoro alla Galleria Boragno

Un’esperienza rilassante e rigenerante per riprendere contatto con se stessi, attraverso la voce e la vibrazione del suono, prendendosi una pausa dalla frenesia del quotidiano in uno spazio calmo e presente

Ultimo appuntamento con il ciclo “Meditazione e bagno sonoro”, condotto dagli operatori olistici certificati Livia Schiavetto e Gianluca Musazzi. Un’esperienza rilassante e rigenerante per riprendere contatto con se stessi, attraverso la voce e la vibrazione del suono, prendendosi una pausa dalla frenesia del quotidiano in uno spazio calmo e presente.

Per informazioni e prenotazioni contattare Livia Schiavetto al numero 338-6164541 tramite messaggio o Whatsapp (telefonate solo dopo le 20) o via e-mail all’indirizzo liviaschiavetto@gmail.com.