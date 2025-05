L’Ufficiale degli Alpini Luca Barisonzi a Gorla Minore: una testimonianza di coraggio, valori e rinascita

Organizzata dai Gruppi ANA della Zona 10 della Sezione di Varese, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Gorla Minore e con il patrocinio del Comune, la serata sarà accompagnata dalle voci del Coro ANA Penna Nera

Giovedì 15 maggio 2025, alle ore 21.00, l’Auditorium “Peppo Ferri” di Gorla Minore ospiterà un evento dal forte valore umano e simbolico: l’incontro con il Sottotenente R.O. degli Alpini Luca Barisonzi, decorato con la Croce d’Argento al merito dell’Esercito e autore dei libri “La Patria chiamò” e “Storia di una rinascita”.

Organizzata dai Gruppi ANA della Zona 10 della Sezione di Varese, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Gorla Minore e con il patrocinio del Comune, la serata sarà accompagnata dalle voci del Coro ANA Penna Nera.

Nel corso dell’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, Barisonzi condividerà il racconto del proprio percorso personale e militare, segnato da un grave ferimento in Afghanistan e da una straordinaria rinascita. La sua testimonianza sarà un’occasione per riflettere sui valori che contraddistinguono il Corpo degli Alpini: spirito di servizio, determinazione, solidarietà e amore per la Patria.

Il giorno successivo, venerdì 16 maggio, l’Ufficiale incontrerà gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Sesto Calende. L’incontro sarà coordinato dalla professoressa Silvia Mucin e vedrà la partecipazione di alcuni rappresentanti degli Alpini, a testimonianza dell’impegno del Corpo nel dialogo con le nuove generazioni.

Una doppia occasione per ascoltare dal vivo la voce di un uomo che ha saputo trasformare una prova estrema in un messaggio di speranza, forza e responsabilità civica.