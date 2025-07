Angela Borghi presenta a Castiglione Olona il suo nuovo giallo ambientato sul lago di Varese

Domenica 27 luglio, l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva della rassegna letteraria Te con l’Autore, organizzata dall’associazione Borgo Antico di Castiglione Olona. Alle 16 al Caffè Lucioni si terrà un incontro con l’autrice Angela Borghi (nella foto), che presenterà il suo ultimo giallo, “L’uomo che guarda il lago” (Morellini Editore).

L’incontro sarà un’opportunità per scoprire più da vicino l’autrice, già molto apprezzata dal pubblico per i suoi gialli ambientati nei luoghi del Varesotto. Angela Borghi dopo una carriera da medico e un passato da giocatrice di pallacanestro in Serie A, ha trovato una nuova passione nella scrittura, pubblicando numerosi romanzi e racconti che spaziano dai gialli alle storie legate alla cucina. Il suo giallo più recente, “L’uomo che guarda il lago”, è ambientato lungo la pedonale del lago di Varese, ed è un intrigante mistero che coinvolge il medico legale Teodolinda Caretti e il commissario Arno Brandstatter in un’indagine che ha come scenario un luogo affascinante e misterioso.

«Chiudiamo con questo appuntamento l’attività estiva, felici del riscontro che abbiamo avuto durante questi mesi – dice il presidente dell’associazione Borgo Antico, Ugo Marelli – Il nostro impegno nel portare nuovi autori e nuove opere al pubblico è stato ripagato dalla partecipazione crescente degli appassionati di libri». Marelli ha inoltre confermato che, dopo la pausa estiva, la rassegna riprenderà con nuovi autori e nuovi romanzi.

“L’uomo che guarda il lago racconta” la storia di Teodolinda Caretti, che, mentre sta facendo jogging, si imbatte nel corpo di un uomo immobile che guarda il lago: Piero Luzzi, trovato con la gola tagliata. Da qui parte l’indagine del commissario Arno Brandstatter, che inizialmente è scettico sulla collaborazione con il medico legale, ma che alla fine accoglierà con stima la sua presenza e capacità. Insieme risolveranno il mistero che avvolge la morte di Luzzi.

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione al numero 0331 857411. Inoltre, chi si iscrive all’associazione o acquista il libro avrà un omaggio speciale.