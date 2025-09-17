A Vergiate la memoria di una tragedia aerea: il libro sulla sciagura del Monte San Giacomo

Una serata per ricordare una delle pagine più drammatiche della storia locale: venerdì 19 settembre, alle ore 21, la Sala Marchetti (via F. Cavallotti 10) ospita la presentazione del libro “2 agosto 1968: la tragedia del Monte San Giacomo, Cuirone di Vergiate”, scritto da Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi.

Un evento promosso con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Vergiate, per riportare alla luce e alla riflessione collettiva la tragedia aerea che colpì il territorio nel 1968, quando un aereo si schiantò sul Monte San Giacomo, nei pressi di Cuirone, causando numerose vittime.

Una serata tra storia, memoria e ricerca

La serata sarà introdotta dal Colonnello Michele Ciorra, mentre l’editore Pietro Macchione interverrà nel corso della presentazione per raccontare il valore documentale e civile dell’opera. Il volume, frutto di un’accurata indagine storica, ricostruisce i fatti, il contesto e le testimonianze legate all’incidente, restituendo voce alle vittime e alle famiglie coinvolte.

L’appuntamento è pensato non solo per gli appassionati di storia locale, ma anche per chi desidera riflettere su quanto accaduto e su come la memoria collettiva contribuisca a costruire una coscienza civile.