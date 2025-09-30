Dammi un segno: il romanzo che racconta il mondo dei sordi arriva ad Azzate

Venerdì 3 ottobre 2025, alle 20.45 nella Sala Consiliare di Villa Benizzi Castellani ad Azzate, si terrà la presentazione di Dammi un segno (Amarganta), il romanzo scritto da Giulia Piana e Barbara Vesco.

Il libro, nato anche grazie alla collaborazione con i docenti di LIS Mauro Dori e Daniele Barbera, affronta con sensibilità e realismo la vita delle persone sorde, intrecciando la storia di Sofia, Brando e altri personaggi che cercano il proprio spazio in una società spesso distratta rispetto alle diversità. Non è solo una narrazione, ma anche un progetto sociale: parte dei proventi sostiene infatti associazioni che difendono i diritti della comunità sorda.

Le due autrici, entrambe verbanesi, hanno esperienze diverse ma complementari: Giulia Piana, terapeuta olistica con un passato nel teatro e nell’animazione, e Barbara Vesco, speaker radiofonica e attrice, appassionata di comunicazione e vita culturale.

A dialogare con loro sarà lo scrittore Emiliano Bezzon, autore di numerosi noir ambientati tra Varese e Milano, che guiderà la serata stimolando riflessioni sui temi del romanzo.

L’incontro è a ingresso libero e sarà garantito il servizio di traduzione ITA – LIS, per rendere l’evento accessibile a tutti.